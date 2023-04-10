كيف تختار سماعات AirPods المناسبة لك؟ 

تُنتج شركة آبل سماعات أذن لاسلكية ذات مواصفات عالية، وتقدم ثلاثة طرز مختلفة، هي: AirPods و AirPods Pro، و AirPods Max، وجميعها تقدم لك صوتًا واضحًا وعالي الجودة وتتضمن ميزات متعددة، لكن هناك بعض الاختلافات فيما يتعلق بمقاومة الماء والعرق، بالإضافة إلى عمر البطارية والتكلفة.

فإذا كنت تفكر في شراء إحدى سماعات AirPods اللاسلكية من آبل ولكنك لا تعرف أي طراز تختار، فضع باعتبارك أن جميع هذه السماعات تُنتج صوتًا مثاليًا وتمحنك تجربة استماع رائعة، ولكن الاختيار سيعتمد على عمر البطارية، وهل السماعة مقاومة للماء والعرق أم لا؟ خاصةً إذا كنت تفكر في ارتدائها أثناء ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى التكلفة إذ يجب أن تختار الطراز الذي يتناسب سعره مع ميزانيتك.

ولمساعدتك في اختيار طراز AirPods المناسب لك، سنوضح فيما يلي أبرز الميزات التي يتمتع بها كل طراز:

1- سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني):

تُعدّ سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية المتاحة في السوق حاليًا. فهي تتميز بمجموعة من الميزات التي تجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على تجربة استماع مثالية. ومن أبرز ميزاتها جودة الصوت ووضوحه، بالإضافة إلى ميزة إلغاء الضوضاء (ANC) التي تساعد في تقليل الأصوات المزعجة المحيطة بك، وزيادة وضوح المقاطع الصوتية التي تستمع إليها.

كما تحتوي على ميزة (الصوت المكاني المخصص) Personalized Spatial Audio، بالإضافة إلى (الشفافية التكيفية) Adaptive Transparency لضبط مستوى الصوت تلقائيًا بما يتناسب مع البيئة المحيطة بك.

تدعم سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) معيار IPX4 لمقاومة العرق والماء، وتستمر بالعمل لمدة ست ساعات، وما يصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن. وتُباع بسعر 249 دولارًا.

2- سماعات AirPods (الجيل الثاني):

تتميز سماعات AirPods (الجيل الثاني) بسهولة الاقتران مع الأجهزة الذكية الأخرى التي تعمل بنظام iOS أو iPadOS أو macOS، حيث تتصل تلقائيًا عند فتح العلبة الخاصة بها أثناء وضعها بجوار أحد أجهزة آبل.

تحتوي سماعات AirPods الجيل الثاني على مستشعر يتعرف الكلام مما يعني القدرة على الرد على المكالمات وتشغيل المقاطع الصوتية عن طريق الأوامر الصوتية.

كما تحتوي على مستشعر للحركة يسهل تشغيل المقاطع الصوتية وإيقافها، فعندما تزيل السماعة من أذنك، يتوقف تشغيل الموسيقى تلقائيًا، وتعود للعمل عندما تضع السماعة في أذنك.

الأمر السلبي المتعلق بسماعات AirPods (الجيل الثاني) هي أنها غير مقاومة للماء والعرق، مما يعني أنها غير مناسبة للاستخدام أثناء ممارسة الرياضة، أو أثناء المشي تحت المطر.

تستمر سماعات AirPods الجيل الثاني بالعمل لمدة خمس ساعات، وما يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن، وكل 15 دقيقة شحن تسمح لك بالاستماع إلى المقاطع الصوتية لمدة ثلاث ساعات. وتُباع بسعر 129 دولارًا.

3- سماعات AirPods (الجيل الثالث):

تتميز سماعات AirPods (الجيل الثالث) بسهولة الاقتران بأجهزة آبل الأخرى، وتعمل تلقائيًا بعد وضعها في أذنيك. وتوفر صوتًا واضحًا وعالي الجودة، وتدعم ميزة (الصوت المكاني) Spatial Audio، وميزة (Adaptive EQ) التي تضبط الموسيقى تلقائيًا للحصول على أفضل جودة ممكنة دون تضخيم أو تشويش.

تدعم معيار IPX4 لمقاومة العرق والماء، وتستمر بالعمل لمدة ست ساعات، وما يصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن، كما هو الحال مع AirPods Pro. وتُباع بسعر 179 دولارًا.

4- سماعات AirPods Max:

تتميز سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن بأنها مريحة وتوفر صوتًا واضحًا وعالي الجودة، كما تحتوي على ميزة إلغاء الضوضاء (ANC)، و(وضع الشفافية) Transparency Mode، بالإضافة إلى ميزة (الصوت المكاني) spatial audio، لتوفير تجربة استماع مثالية.

تضم سماعات AirPods Max محرك Incorporated من آبل الذي يساعد في الحصول على صوت أفضل، وهي مقاومة للماء. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بعمر بطارية طويل، بحيث يمكنك استخدامها لمدة 20 ساعة دون الحاجة إلى شحنها. وتُباع بسعر 549 دولارًا.