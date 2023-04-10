كيف تحافظ على أمان بياناتك عند الاتصال بشبكات الواي فاي العامة؟

توفر العديد من الأماكن مثل: المقاهي والفنادق والمطارات والمكتبات، وغيرها شبكات الواي فاي العامة التي تُمكنّك من الاتصال بالإنترنت بسرعة وسهولة. وعلى الرغم من أنها مفيدة، فإن تلك الشبكات متاحة لأي شخص، والبيانات التي تُنقل من خلالها ليست آمنة على عكس شبكة الواي فاي المتاحة في منزلك أو في مكان عملك؛ لذلك يجب أن تتخذ بعض الاحتياطات عند الاتصال بتلك الشبكات لضمان حماية بياناتك الشخصية وتفادي التعرض للاختراقات الإلكترونية.

إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها للحفاظ على أمان بياناتك عند الاتصال بشبكات الواي فاي العامة:

1- تحقق من موثوقية الشبكة:

لنفترض أنك كنت في المطار وفتحت قائمة شبكات الواي فاي المتاحة ورأيت شبكة باسم (Free Airport Wi-Fi) ستتصل بها فورًا لاعتقادك أنها الشبكة الرسمية التي يوفرها المطار، ولكن كيف تتأكد من أن هذه الشبكة يوفرها المطار؟ فمن المحتمل أن تكون هذه شبكة أنشأها شخص مُحتال ليظن الناس أنها تابعة للمطار، فيستخدمونها ثم يسرق بيانتهم؛ لهذا السبب من المهم التحقق من موثوقية الشبكة قبل الاتصال بها.

قد يكون القيام بذلك أمرًا صعبًا في بعض الأحيان إذا ظهرت قائمة طويلة من الشبكات المجانية المُتاحة التي تتشابه في الأسماء، ولكن معظم المطارات تضع لافتات توضح اسم شبكة الواي فاي المجانية الرسمية الخاصة بها وهذا الأمر ينطبق على العديد من الأماكن العامة الأخرى، حيث يعرضون اسم شبكتهم الرسمية، وهذا سيساعدك في التأكد من الاتصال بالشبكة الصحيحة.

2- تجنب إدخال المعلومات الحساسة:

تتطلب العديد من شبكات الواي فاي العامة إدخال معلومات قبل البدء باستخدامها، وقد تكون هذه المعلومات عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك. فإذا كنت تشك بأن المكان الذي يوفر شبكة الواي فاي سيخزن بياناتك أو يستخدمها لأغراض تسويقية، أدخل عنوان بريد إلكتروني ثانوي.

ستطلب منك بعض الشبكات أيضًا إعداد كلمة مرور لاستخدامها، وفي تلك الحالة لا تستخدم كلمة المرور نفسها الخاصة بأي حساب آخر من حساباتك الشخصية. وأثناء الاتصال بالشبكات العامة، تجنب إدخال معلومات حساسة، مثل: كلمات المرور والتفاصيل الخاصة بحساباتك المصرفية.

3- ألغِ اتصالك بالشبكة بعد التوقف عن استخدامها:

عند الاتصال بشبكة واي فاي عامة قد يعيد جهازك الاتصال بها تلقائيًا عند عودتك إلى المكان نفسه، وقد تكون الشبكة آمنة لكن الأمور يمكن أن تتغير من زيارة إلى أخرى، لذلك ألغِ اتصالك بالشبكة عند التوقف عن استخدامها واضبط إعدادات جهازك بحيث لا يتصل تلقائيًا بالشبكات المستخدمة سابقًا.

4- استخدم VPN:

حتى إذا كنت متأكدًا من أن شبكة الواي فاي العامة التي تتصل بها آمنة، فهناك خطوة إضافية يمكنك اتخاذها للمساعدة في الحفاظ على أمان معلوماتك، وهي استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN).

تحافظ الشبكات الافتراضية الخاصة على خصوصية معلوماتك وأمانها عن طريق تشفير بياناتك، وهذا مفيد أثناء الاتصال بشبكات الواي فاي العامة؛ لأنها في الغالب غير مشفرة، وعند استخدام VPN، يجعل من الصعب على أي شخص يحاول استخدام تلك الشبكة لسرقة البيانات معرفةَ المعلومات التي ترسلها وتتلقاها. بالإضافة إلى ذلك، تُخفي الشبكات الخاصة عنوان IP الخاص بك وموقعك الجغرافي، مما يساعد في الحفاظ على خصوصيتك.

5- استخدم بيانات الهاتف:

يُعد الاتصال بالإنترنت عبر بيانات الهاتف أكثر أمانًا من استخدام شبكة الواي الفاي العامة. وإذا كنت ترغب في توصيل حاسوبك بالإنترنت، فيمكنك استخدام نقطة الاتصال (hotspot) في هاتفك، ولكن تأكد من تأمينها بكلمة مرور معقدة، حتى لا يتمكن أي شخص آخر من الاتصال بها.