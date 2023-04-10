كيفية استخدام ميزة Breakout Rooms في زوم 

يُعد (زوم) Zoom واحدًا من أبرز التطبيقات المُستخدمة لعقد الاجتماعات عبر الإنترنت، ويحتوي على مجموعة واسعة من الميزات التي تساعد في تسهيل الاتصال والتعاون بين المشاركين. وإحدى هذه الميزات هي (Breakout rooms)، التي تسمح لمضيفي الاجتماع بتقسيم المشاركين إلى مجموعات لإجراء مناقشات أو أداء أنشطة معينة، ويمكن أن يساعد استخدام هذه الميزة في تحسين الإنتاجية والتعاون بين المشاركين في الاجتماعات.

كيفية استخدام ميزة Breakout room في زوم:

للبدء باستخدام ميزة Breakout room افتح تطبيق Zoom في حاسوبك، ثم اتبع الخطوات التالية:

1- انقر فوق صورة حسابك الظاهرة في الجهة اليُمنى العُلوية ثم اختر (الإعدادات) Settings.

2- مرر إلى الأسفل ثم انقر فوق زر (View more Settings).

3- فعّل خيار Breakout room.

4- ابدأ بعقد اجتماع في زوم، ثم انقر فوق زر Breakout Rooms الظاهر في شريط الأدوات في الجهة السفلية من الشاشة.

اختر عدد الغرف، ثم اختر أحد الخيارات التالية لتحديد كيفية إضافة المشاركين لتلك الغرف:

التعيين يدويًا ( Assign manually).

التعيين تلقائيًا ( Assign automatically).

السماح للمشاركين بالاختيار (letting participants choose).

إذا اخترت التعيين يدويًا، فيمكنك توزيع المشاركين يدويًا في الغرف، وإذا اخترت التعيين تلقائيًا، فسيُضيف زوم المشاركين بشكل عشوائي إلى الغرف.

5- انقر فوق زر Create لإنشاء الغرف وتعيين المشاركين.

6- بعد إعداد الغرف، يمكنك البدء بتعيين المشاركين يدويًا في كل غرفة، إذا اخترت (Assign manually). وللقيام بذلك، انقر فوق زر (تعيين) Assign الظاهر بجوار كل غرفة وحدد المشاركين الذين تريد تعيينهم.

7- إذا أردت تغيير إعدادات الغرف، يمكنك النقر فوق زر (إعادة إنشاء) Recreate لإعادة إنشاء الغرف الفرعية وإعادة توزيع المشاركين.

يمكن للمشاركين الانضمام إلى غرفة بالنقر فوق زر Join Breakout Room الذي سيظهر لهم في الشاشة. ويمكنك أيضًا إرسال رسالة إلى جميع المشاركين مع إرشادات حول كيفية الانضمام إلى الغرف المخصصة لهم.

خلال الاجتماع، يمكنك التنقل بين الغرف لتقييم المشاركين أو مناقشتهم أو تقديم الدعم. وإذا أردت إغلاق جميع الغرف، وإعادة المشتركين إلى الاجتماع الرئيسي في أي وقت أثناء الاجتماع، فانقر فوق Close All Rooms الظاهر في الجهة اليُمنى السُفلية من الشاشة.

يمكنك أيضًا إنهاء الاجتماع في غرفة معينة، عن طريق النقر فوق زر Breakout Rooms الظاهر في شريط الأدوات في الجهة السُفلية، ثم حدد الغرفة التي تريد إنهاء الاجتماع فيها، ثم انقر فوق (End Room).

كيفية تحقيق أقصى استفادة من ميزة Breakout Rooms:

لتحقيق أقصى استفادة من ميزة Breakout Rooms، يمكنك اتباع النصائح التالية: