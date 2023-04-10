عدسات سناب شات تصل إلى تيمز لجعل الاجتماعات فكاهية

أعلنت شركتا مايكروسوفت وسناب اليوم الاثنين عن إدماج عدسات خدمة التراسل المصور سناب شات Snapchat Lenses التابعة للأخيرة في خدمة المؤتمرات المرئية التابعة للأولى (تيمز) Teams لإضفاء نوع من الفكاهة إلى الاجتماعات الافتراضية.

وكجزء من الإدماج، سيحصل مستخدمو (تيمز) على مجموعة من 26 عدسة رائجة أثناء الاجتماعات. ويمكن استخدام العدسات لفعل أشياء، مثل: التحول إلى شخصية كرتونية أو إضافة خلفيات مسلية إلى الفيديو.

وتقول سناب إن الإدماج الجديد يهدف إلى السماح بالمزيد من الفكاهة والمشاركة في الاجتماعات. ولن يكون على المستخدم تنزيل أي شيء للوصول إلى العدسات، إذ يمكن البدء بالنقر على خيار (تأثيرات الفيديو) Video Effects في (تيمز)، واختيار تبويب (سناب شات) من هناك.

وقالت (نيكول هيرسكوفيتز)، نائبة رئيس (مايكروسوفت تيمز)، في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني: «مع ظهور العمل الهجين والمرن، يحتاج عملاؤنا إلى أدوات تساعد في بناء الاتصالات وتعزيز بيئة عمل منتجة وفكاهية».

وأضافت: (هيرسكوفيتز) قائلة: «لهذا السبب نحن متحمسون لجلب أكثر عدسات سناب شات شيوعًا إلى اجتماعات (مايكروسوفت تيمز)، مما يسهل على المستخدمين إضافة المزيد من السمات والمرح إلى المكالمات المرئية. فمع Snapchat Lenses for Teams، نقدم للعملاء طريقة جديدة للتعبير عن أنفسهم والتفاعل مع زملاء العمل بطريقة ديناميكية وفكاهية».

وتقول سناب إنها حققت الإدماج بفضل (كاميرا كيت) Camera Kit، وهي حزمة تطوير البرامج SDK التابعة لها، التي تسمح للشركاء بالاستفادة من تقنية الواقع المعزز في سناب شات في تطبيقاتهم ومواقعهم الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو ثاني إدماج لشركة مايكروسوفت لحزمة Camera Kit، إذ استخدمت الشركة الحزمة أيضًا لجلب تقنية الواقع المعزز من سناب شات إلى منصة التعلم المرئي (فليب) Flip التابعة لها، حيث يمكن للمعلمين نشر توجيهات الموضوعات لإثارة المناقشات المرئية بين الطلاب. ومنذ إضافة Snap AR إلى تجربة الويب Flip، شهدت الشركة زيادة بنسبة 60 في المئة في إنشاء الطلاب والمعلمين للمقاطع المرئية.

ويأتي إعلان اليوم بعد بضعة أشهر من إغلاق سناب تطبيق الكاميرا لسطح المكتب الذي كان يسمح للمستخدمين بتطبيق المرشحات على المكالمات المرئية. وحينئذ، قالت الشركة إنها ستركز في المقام الأول في توسيع الوصول إلى Camera Kit للويب.

وأطلقت سناب حزمة Snap Camera أول مرة في عام 2018 كطريقة لمنشئي المحتوى لإضفاء الإثارة على بث (تويتش) Twitch الخاص بهم، لكن المنتج ظهر حقًا أثناء الوباء في عام 2020 عندما بدأ الناس باستخدامه مع تطبيقات المؤتمرات المرئية، مثل: تيمز، وسكايب، ويوتيوب، وجوجل هانج آوتس، وزوم.

ويسمح التطبيق، المتوفر على كل من نظامي ويندوز وماك، للمستخدمين بالتبديل بين مرشحات الوجه المختلفة أثناء المكالمات المرئية، أو البث المباشر.

وتقول سناب إنها ستواصل العمل عن كثب مع شركاء آخرين لإدماج مجموعة أدوات الكاميرا، مما يعني أننا قد نرى عدسات سناب شات في التطبيقات والأنظمة الأكثر شيوعًا في المستقبل.