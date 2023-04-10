تلسكوب هابل يكتشف “وحشاً فضائياً”

نشرت شبكة سي إن إن خبراً مفاده اكتشاف تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا بالصدفة ثقبًا أسوداً، الذي قد يكون هاربًا محتملًا يقوم بخلق سلسلة من النجوم حديثة الولادة.

وقال توم فورمان من CNN: “هذه ظاهرة غير عادية يقول علماء ناسا إنهم لم يروها من قبل”، مشيرًا إلى أن “هذا الثقب الأسود الهائل يتحرك عبر الفضاء بسرعة غير عادية”.

وأضاف قائلًا إن هذا الثقب الأسود “يتحرك بسرعة كبيرة، ويمكن أن ينتقل من الأرض إلى القمر في حوالي 14 دقيقة”، حيث تبلغ المسافة ما بينهما ربع مليون ميل تقريبًا.

وسلطت قناة الجزيرة الضوء على تفاصيل هذا الخبر من خلال الفيديو التالي: