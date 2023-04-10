إتش تي سي تطلق Wildfire E3 Lite لذوي الدخل المحدود

أطلقت شركة (إتش تي سي) HTC الهاتف الذكي الجديد (إتش تي سي وايلدفاير إي3 لايت) HTC Wildfire E3 Lite، الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة ويستهدف ذوي الدخل المحدود.

وعلى الرغم من أن الشركة التايوانية لم تعد تُنتج الهواتف الذكية، فهي تُرخِّص علامتها التجارية للشركات الراغبة في صناعة هواتف ذكية.

ويقدم (إتش تي سي وايلدفاير إي3 لايت)، الذي يزن 218 جرامًا ويأتي بسماكة 9.2 ملم، شاشة بقياس 6.517 بوصات وبدقة 1,600×720 بكسل.

ويحتوي الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع (إس سي9863) SC9863 بتردد 1.6 جيجاهرتز، بالإضافة إلى ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

ويقدم (إتش تي سي وايلدفاير إي3 لايت) كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى كاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية التي تقع في قطع أعلى الشاشة، فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ولأنه ينتمي إلى الفئة المنخفضة، فإن الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ولكنه يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE، بالإضافة إلى تقنية البلوتوث 4.2. وهو يأتي مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي.

ويحتوي (وايلدفاير إي3 لايت) على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة تدعم الشحن باستطاعة 10 واط عن طريق منفذ (يو إس بي-سي) USB-C. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12 من شركة جوجل.

ويتوفر هاتف (إتش تي سي) الجديد باللونين الأزرق، والأسود، ولم تعلن الشركة عن أي معلومات تتعلق بالسعر أو موعد الإطلاق، ولكنه سيُباع أولًا في الأسواق الأفريقية.