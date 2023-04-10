أبرز التطبيقات والمواقع الإلكترونية لزيادة سرعة التعلم وتحسين الذاكرة 

يُعد استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تساعد في زيادة سرعة التعلم وتحسين الذاكرة من الطرق الفعّالة لتحسين مستوى الأداء العام للفرد. فهذه التطبيقات والمواقع تعتمد على تقنيات وأساليب تساعد في تحسين القدرات العقلية، بالإضافة إلى تحسين الذاكرة وتسريع عملية التعلم.

وفي هذا المقال، سنذكر 5 من أبرز التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي يمكن استخدامها لتحسين الذاكرة وسرعة التعلم:

1- موقع Mindtools:

Mindtools هو موقع تدريبي يهدف إلى تعزيز المهارات الشخصية والمهنية للأفراد في مختلف المجالات. ويحتوي على مقالات وموارد تعليمية عن القيادة، وإدارة الوقت، والتفكير الإبداعي، والتعلم الذاتي، والتواصل، والكثير من الموضوعات الأخرى المرتبطة بالعمل والحياة.

يتميز Mindtools بتقديم محتوى مفصل ومتنوع، بالإضافة إلى توفير الاختبارات التفاعلية في مختلف المجالات، لمساعدة المستخدمين في تعزيز معرفتهم وتطوير مهاراتهم بشكل فعّال.

يمكنك الوصول إلى جميع الموارد المتوفرة في موقع Mindtools بعد الاشتراك بإحدى الخطط المتوفرة التي يبدأ سعرها من 27 دولارًا.

2- تطبيق Anki:

Anki هو تطبيق يُساعد في تحسين الذاكرة وزيادة سرعة التعلم عن طريق استخدام البطاقات التعليمية، إذ يسمح للمستخدمين بإنشاء بطاقات تعليمية مخصصة للموضوع الذي يتعلمونه، فإذا كان الشخص يتعلم لغة جديدة، يمكنه إنشاء بطاقات تعليمية تتضمن المفردات الجديدة مع إمكانية إضافة صور أو مقاطع صوتية.

في كل بطاقة تعليمية، يكتب المستخدم نصًا في الواجهة الأمامية يتضمن سؤالًا أو صورة، ويضيف الإجابة في الجهة الخلفية للبطاقة. وعند مراجعة ما تعلمه يقرأ السؤال الموجود في الجهة الأمامية من البطاقة التعليمية، ثم يقلبها للتأكد من أن إجابته صحيحة.

تتوفر أيضًا بطاقات تعليمية جاهزة تندرج تحت موضوعات مختلفة، إذ يمكنك تحديد الموضوع الذي ترغب في تعلمه والبدء بمراجعة البطاقات التعليمية المتوفرة التي أضافها مستخدمون آخرون إلى ذلك الموضوع.

عندما تبدأ باستخدام Anki، يمكنك تحديد مدة زمنية معينة لإعادة عرض البطاقات مرة أخرى، وبعد اختيار المدة الزمنية المناسبة، يبدأ Anki بعرض البطاقات، ويتحقق من مستوى معرفتك عن طريق نظام الاختبار المدمج. فبعد الكشف عن الإجابة، يمكنك الاختيار من أربعة خيارات: (مرة أخرى) Again، و(صعب) Hard، و(جيد) Good، و(سهل) Easy، واعتمادًا على اختياراتك، سيعيد Anki إظهار البطاقة تلقائيًا بعد مدة معينة لمراجعة المعلومات الموجودة فيها.

تطبيق Anki مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور بسعر 24 دولارًا و99 سنتًا، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق NeuroNation:

يحتوي تطبيق NeuroNation على العديد من الألعاب والتمارين المصممة لتحسين الذاكرة والتعلم بشكل أسرع، وبعض التمارين تركز في تحسين الذاكرة وتعزيز الانتباه والتركيز، وهناك تمارين أخرى تهدف إلى تطوير المهارات اللغوية والإبداعية والمنطقية.

تحتوي جميع التمارين على أسئلة متنوعة ومناسبة لجميع المستويات، ويمكن للمستخدمين الانتقال لمستويات أعلى بشكل منتظم لزيادة صعوبة التمارين.

يوفر هذا التطبيق أيضاً تقارير وإحصائيات عن أداء المستخدمين في التمارين، يمكن استخدامها لتتبع التقدم وتحديد المجالات التي يحتاج المستخدم إلى تحسينها.

تطبيق NeuroNation مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Reading Trainer:

يوفر تطبيق Reading Trainer مجموعة من التمارين المخصصة لزيادة سرعة القراءة، وتعزيز قدرتك على قراءة المزيد من المحتوى في وقت أقل، وتحسين فهمك للمعلومات وقدرتك على الاحتفاظ بها.

يحتوي تطبيق Reading Trainer أيضًا على تبويب يُسمى (Statistics) يعرض معلومات عن أدائك، حيث ستجد متوسط عدد ​​الكلمات التي تقرؤها في الدقيقة (WpM)، وعدد التمارين التي أكملتها، ومستواك الحالي.

تطبيق Reading Trainer مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- موقع Art of Memory:

يحتوي موقع Art of Memory على كتب إلكترونية ومقالات تتحدث عن التقنيات المختلفة لتحسين الذاكرة والتعلم السريع، وكل التقنيات مشروحة بطريقة مفصلة ليتمكن القراء من تطبيقها بسهولة. وجميع الموارد المتوفرة في هذا الموقع مجانية تمامًا ويمكن لأي شخص الوصول إليها.

وسواء كنت تتعلم لغة جديدة، أو أي مجال آخر يتطلب الحفظ، فإن إتقان بعض التقنيات التي يشرحها هذا الموقع سيساعدك في تحسين الذاكرة والتعلم بشكل أسرع.