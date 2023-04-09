بدأت شركة شاومي يوم الجمعة الماضي بطرح سلسلة هواتف (ريدمي نوت 12) Redmi Note 12 في دول الخليج، وتضم السلسلة 5 هواتف تختلف في المواصفات وتتوفر بأسعار تبدأ من 699 ريالًا سعوديًا.

يدعم هاتف شاومي (Redmi Note 12 Pro) الكثير من الميزات، أهمها: الأداء السريع، والبطارية التي تدوم طويلًا، والشحن السريع، والشاشة الكبيرة، والكاميرا المزوّدة بتقنية التثبيت البصري للصور وتدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك يعد هو أرخص هاتف ذكي يقدم حزمة Dolby الكاملة للصوت والصورة، إذ يدعم الهاتف كل من تقنية(Dolby Vision) التي تقدم مع (HDR10+‎) جودة صورة لا تضاهى، وتقنية (Dolby Atmos) للصوت المحيطي، مما يوفر لك أفضل تجربة لمشاهدة المحتوى.

إليك مراجعة شاملة لهاتف شاومي Redmi Note 12 Pro:

1- التصميم:

يأتي هاتف شاومي (Redmi Note 12 Pro) بتصميم أنيق من الزجاج، وينحني بسلاسة من الجهة الخلفية، ليتقابل مع الإطار المسطح، كما يحتوي الهاتف على طبقة من زجاج (Gorilla 5) في كلا الجانبين؛ للحماية من الخدوش، والصدمات.

وفي الجهة الخلفية ستجد كاميرا ثلاثية في إطار مستطيل – بارز قليلاً مع حواف مستديرة – في الجهة اليسرى، وفي الجهة الأمامية للهاتف ستجد نتوءًا في أعلى منتصف الشاشة يضم الكاميرا الأمامية الأحادية العدسة.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأبيض، والأزرق السماوي، ويدعم منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم، بالإضافة إلى منفذ USB-C للشحن.

2- الشاشة:

يأتي هاتف شاومي (Redmi Note 12 Pro) بشاشة من نوع (AMOLED) بمقاس 6.67 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 394 بكسلًا في البوصة الواحدة، ولديها معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم تقنيات Dolby Vision و (+HDR10).

تتميز الشاشة بدرجة سطوع عالية تصل إلى 900 شمعة، وتعرض نطاقًا أكبر من الألوان مع تباين أعلى، وتدعم التدرج اللوني الواسع DCI-P3، لذلك توفر لك تجربة مشاهدة رائعة.

3- الأداء:

يعمل هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro بمعالج (Mediatek MT6877V Dimensity) ثماني النوى بتردد أقصاه 2.6 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، الذي يتميز بالأداء السريع وتقليل استهلاك الطاقة، ما يوفر أداءً رائعًا في إنشاء الفيديو واللعب بالألعاب واتصال 5G.

كما يدعم الهاتف نظام تبريد من 12 صفيحة من الجرافيت لتقليل درجة الحرارة بشكل فعال حتى أثناء الاستخدام المكثف.

يتوفر الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من مساحة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

4- الكاميرا:

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر من نوع Sony IMX766، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم ميزة التثبيت البصري للصور OIS، و PDAF، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2.

ويضم كاميرا أمامية أحادية بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم التركيز التلقائي، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 أو 30 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية .

5- البطارية ونظام التشغيل:

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة 67 واطًا،

كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم MIUI 14، الخاصة بشركة شاومي، التي طورتها ليسهل استخدامها.

6- السعر:

طرحت شركة شاومي في السوق السعودي طراز هاتف (Redmi Note 12 Pro) ذا ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وومساحة داخلية للتخزين بسعة 256 جيجابايت بسعر 1299 ريالًا سعوديًا، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأبيض والأسود والأرجواني.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف شاومي Redmi Note 12 Pro: