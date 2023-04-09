لماذا يجب على مستخدمي آيفون تثبيت إصدار iOS 16.4.1 حالًا؟

أطلقت شركة آبل يوم الجمعة الماضي إصدار (iOS 16.4.1) لمستخدمي هواتف آيفون مع تحذير للتحديث الآن؛ وذلك لأن الإصدار يتضمن إصلاح لثغرات أمنية اُستغلت في هجمات إلكترونية لاختراق هواتف آيفون.

كالعادة لا تقدم آبل الكثير من التفاصيل حول الإصلاحات الأمنية في إصدار iOS 16.4.1 لتجنب حصول المهاجمين على المزيد من المعلومات التي يحتاجون إليها لتنفيذ الهجمات، ومنح الوقت لأكبر عدد ممكن من الأشخاص لتحديث هواتف آيفون الخاصة بهم.

يعمل إصدار iOS 16.4.1 على إصلاح ثغرتين أمنيتين اُستخدم كل منهما في هجمات حقيقية، وقد قالت آبل إنها على علم بالتقرير الذي يفيد بأن هذه الثغرات قد استُغلّت على نحو نشط.

تسمح الثغرة الأمنية الأولى (CVE-2023-28205) الموجودة في WebKit المحرك الذي يشغل متصفح سفاري من آبل للمهاجمين بتنفيذ التعليمات البرمجية في جهازك، وفقًا لصفحة دعم آبل.

وفي الوقت نفسه؛ فإن الثغرة الثانية (CVE-2023-28206) التي أصلحتها آبل الذي في إصدار (iOS 16.4.1)؛ هي مشكلة في (IOSurfaceAccelerator) يمكن أن تُمكن التطبيق من تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على مستوى نواة نظام تشغيل Kernel.

بالإضافة إلى إصلاح هذه الثغرات الأمنية يقدم إصدار iOS 16.4.1 إصلاحًا لمشكلة عدم استجابة المساعد الصوتي سيري التي اشتكى منها مستخدمو هواتف آيفون خلال الأيام الماضية.

وغني عن القول أن كلا الثغرات الأمنية التي أُصلحت في إصدار (iOS 16.4.1) خطيرة للغاية، وهذا ما دفع آبل إلى إصدار التحديث في عطلة نهاية الأسبوع وهو أمر نادر جدًا، إذ عادةً ما تطرح آبل التحديثات في يوم الاثنين أو الثلاثاء، لذلك يجب أن تكون الشركة قد قررت أن ترقية iOS 16.4.1 مهمة للغاية بحيث لا يمكن الانتظار عليها. كما أنه من المستحيل معرفة تفاصيل الهجمات ومن يستهدفونها.

إليك كيفية تحديث هاتف آيفون إلى إصدار iOS 16.4.1:

قبل البدء بتثبيت التحديث في هاتفك، يجب عليك التأكد من حفظ نسخة احتياطية جديدة من بياناتك تجنبًا لحدوث أي شيء غير متوقع. واحرص أيضًا على توصيل الهاتف بالشاحن وبالإنترنت عبر شبكة الواي فاي.

بشكل افتراضي؛ يجب أن يقوم هاتف آيفون بحفظ نسخة احتياطية من البيانات المحفوظة فيه تلقائيًا في كل مرة توصله بالشاحن وشبكة الواي فاي ليلًا، ولكن هذا يحدث في حالة تفعيل ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي.

وإذا لم تكن هذه الميزة مفعلة، فيمكنك حفظ نسخة احتياطية يديويًا من خلال الخطوات التالية:

تأكد من أن لديك مساحة تخزينية كافية في (iCloud) قبل البدء بحفظ النسخة الاحتياطية.

انتقل إلى الإعدادات في آيفون.

اضغط على اسمك، ثم اضغط على خيار (iCloud).

اضغط على (النسخ الاحتياطي في آي كلاود) iCloud Backup.

اضغط على خيار (نسخ احتياطي الآن) Backup Now، واحرص على وجود اتصال قوي بشبكة الواي فاي لحين انتهاء العملية.

بعد التأكد من حفظ نسخة احتياطية من بياناتك يمكنك تحديث هاتف آيفون إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS عبر اتباع الخطوات التالية: