أشياء مفيدة يوفرها لك محرك Bing المدعوم بميزات ChatGPT 

يعد محرك البحث Bing من شركة مايكروسوفت أحد أشهر محركات البحث المستخدمة حول العالم، ومع إضافة ميزات ChatGPT له، أصبح قادرًا على تقديم خدمات جديدة ومفيدة للمستخدمين. وفي هذا المقال، سنستعرض بعض الأشياء المفيدة التي يوفرها لك محرك Bing الجديد:

1- منحك فكرة لمقال أو رواية:

إذا كنت تبحث عن فكرة لكتابة مقال أو رواية، فيمكنك الاستعانة بمحرك البحث Bing المدعوم بميزات ChatGPT لمنحك أفكار متعددة تساعدك في البدء بكتابة روايتك أو مقالتك، ولكن عند طلب أفكار أضف أكبر قدر ممكن من التفاصيل لتحصل على نتائج أفضل. إليك كيفية القيام بذلك:

افتح متصفح إيدج ثم انقر فوق رز Bing المدمج. افتح تبويب Chat ثم انقر فوق خيار More Creative. اكتب: أعطني فكرة لكتابة رواية بوليسية. سيطلب منك Bing تحديد طلبك أكثر، سيسألك إذا كنت تريد فكرة عامة أو محددة فإذا كانت لديك فكرة محددة يمكنك كتابتها، ولنفترض أنك لا تمتلك أي أفكار، في تلك الحالة، اكتب: فكرة عامة. سيمنحك Bing مجموعة من الأفكار التي قد تساعدك في البدء بكتابة رواية بوليسية.

2- كتابة قصة قصيرة:

إذا كان لديك طفل صغير يحب الاستماع إلى القصص القصيرة قبل النوم، وترغب في إيجاد قصص جديدة لروايتها له، يمكنك استخدام محرك Bing لإنشاء عدد لا نهائي من قصص ما قبل النوم. ولتجربة ذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح إيدج ثم انقر فوق رز Bing المدمج. افتح تبويب Chat ثم انقر فوق خيار More Creative. اطلب منه كتابة قصة تتحدث عن موضوع معين أو عن حيوان يحبه طفلك، واذكر عمر طفلك ليكتب قصة مناسبة له. على سبيل المثال: اكتب: اكتب قصة قبل النوم لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات تتحدث عن الثعلب. وسيكتب Bing قصة خلال ثوانٍ.

3- تقديم اقتراحات لاسم مشروعك التجاري الجديد:

إذا كنت تعمل على مشروع جديد، قد يكون من الصعب اختيار اسم مناسب له، ولكن يمكنك الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي، عن طريق طلب اقتراح اسم مناسب لعملك التجاري من محرك Bing الجديد باتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح إيدج ثم انقر فوق رز Bing المدمج.

افتح تبويب Chat ثم انقر فوق خيار More Creative.

اطلب من بينج اقتراح اسم مناسسب لمشروعك عن طريق كتابة طلب شبيه بالطلب التالي: أعطني اسم مناسب لمشروعي الجديد وهو متجر لبيع الحلويات. وخلال بضع ثوانٍ سيكتب Bing أسماء متنوعة مع شرح بسيط لتوضيح معنى كل اسم.

4- المساعدة في إنشاء جدول لرحلتك القادمة:

إذا كنت تفكر في السفر إلى مدينة جديدة لأول مرة، ولا تعرف إلى أين تذهب وما هي المعالم السياحية الموجودة في تلك المدينة، فاطلب من Bing إنشاء جدول لرحلتك عن طريق طلب كتابة جدول لرحلة مع ذكر اسم المدينة ومدة الرحلة. على سبيل المثال: اكتب: إنشاء جدول رحلة إلى مدينة روما مدتها 5 أيام في مربع الدردشة في Bing. وخلال بضع ثوانٍ سيكتب بينج اقتراحات لأماكن يمكنك زيارتها في روما في كل يوم مع شرح بسيط حول أبرز ما ستشاهده في تلك الأماكن السياحية.

5- شرح الموضوعات المعقدة بعبارات بسيطة:

يمكنك أن تطلب من Bing المدعوم بميزات ChatGPT منه شرح الموضوعات المعقدة بعبارات بسيطة، أو حتى بعدد معين من الكلمات، بدلًا من قراءة صفحات متعددة من مواقع إلكترونية مختلفة تتحدث عن الموضوع الذي تبحث عنه. على سبيل المثال: اكتب: اشرح الانشطار النووي بعبارات بسيطة.

سيقدم Bing إجابة في شكل فقرة قصيرة تشرح ما هو الانشطار النووي مع إضافة روابط للمواقع التي اعتمد عليها لتقديم هذه الإجابة، ويمكنك التحقق من المعلومات عن طريق زيادة تلك المواقع، وقراءة المزيد من المعلومات حول الانشطار النووي.