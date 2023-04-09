أبرز سماعات الأذن اللاسلكية المناسبة للاستخدام أثناء ممارسة الرياضة

تحتوي بعض السماعات اللاسلكية على العديد من الميزات التي تجعلها مثالية للاستخدام أثناء ممارسة التمارين الرياضية. كالتصميم الذي يُساعد في ثبات السماعة داخل الأذن، بالإضافة إلى مقاومة العرق والماء، كما تحتوي بعضها على ميزة إلغاء الضوضاء ANC مما يساعد في تحسين جودة الصوت والتركيز أثناء ممارسة الرياضة في الأماكن الصاخبة.

ويمكن للمستخدمين أيضًا التحكم في مستوى الصوت وتشغيل الموسيقى وإيقافها واستقبال المكالمات من خلال إيماءات اللمس التي يمكن تخصيصها باستخدام التطبيق الخاص بالسماعات.

وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز سماعات الأذن اللاسلكية التي يمكنك استخدامها أثناء ممارسة الرياضة والتي تتمتع بهذه الميزات وغيرها:

1- سماعات Bose SoundSport Free Wireless Earbuds:

تعد سماعات الأذن اللاسلكية (Bose SoundSport) خيارًا رائعًا لأي شخص يحتاج إلى سماعات ثابتة ومريحة أثناء ممارسة التدريبات الرياضية. وذلك بفضل سدادات StayHear المصنوعة من السيليكون التي تثبت في أذنك وتبقى في مكانها، دون أن تضغط على الأذن.

لا تحتوي سماعات Bose SoundSport على ميزة إلغاء نشط للضوضاء ANC أو وضع شفافية (transparency mode)، لكنها تخرج صوت واضح وعالي الجودة. وتدعم معيار IPX4 لمقاومة الماء لذلك لن يؤثر العرق فيها أثناء ممارسة التمارين الرياضية الكثيفة، وإذا كنت تجري أثناء هطول أمطار خفيفة، فستبقى السماعات تعمل بشكل جيد، لكنها غير مناسبة لبعض الأنشطة الرياضية مثل: ركوب الأمواج أو التجديف.

يبلغ عمر البطارية في سماعات Bose SoundSport خمس ساعات فقط، وما يصل إلى 15 ساعة في علبة الشحن. وتُباع 169دولارًا و49 سنتًا.

2- سماعات Beats Powerbeats Pro Earbuds:

تحتوي سماعات الأذن اللاسليكة (Beats Powerbeats Pro Earbuds) على مشبك يلتف حول الأذن يضمن ثبات السماعة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، وتتميز بوجود عدة أحجام من سدادات الأذن لاختيار الحجم الأنسب لحجم فتحة الأذن، وتدعم معيار IPX4 لمقاومة العرق ورذاذ الماء. وتتميز بعمر بطارية طويل يدوم لتسع ساعات، وما يصل إلى 24 ساعة في علبة الشحن.

يمكنك التحكم في الأصوات بسهولة عن طريق النقر فوق موقع الشعار «B» على سماعة الأذن واستخدام إيماءات بسيطة لإيقاف الصوت أو تشغيله أو تخطيه أو أو تنشيط المساعد الصوتي. وستجد أيضًا عنصر التحكم في مستوى الصوت في الجزء العلوي من كل سماعة أذن. وتُباع سماعات Beats Powerbeats Pro Earbuds بسعر 249 دولارًا و95 سنتًا.

3- سماعات JLab JBuds Air Sport Earbuds:

تتميز سماعات JBuds Air Sport Earbuds بتصميم يتضمن مشبك يلتف فوق الأذن مما يضمن ثباتها أثناء ممارسة التمارين الرياضية الكثيفة. وتدعم معيار IP66 لمقاومة للماء والأوساخ والعرق، وهذا يسمح أيضًا بالحفاظ على حساسية عناصر التحكم باللمس الموجودة في السماعات حتى عندما تكون اليدين مبللة أو مغطاة بالغبار.

لا تتضمن هذه السماعات ميزة إلغاء الضوضاء ANC، ولكنها تتضمن ميزة عزل ضوضاء (BeAware noise isolation) التي تخفف من الضجيج المحيط بك، لكنها تسمح بسماع بعض الأصوات. ويمكنك تشغيل هذه الميزة بلمسة بسيطة فوق السماعة، وإذا نزّلت تطبيق JLab Sound في هاتفك، فيمكنك ضبط إعدادات التحكم في الضوضاء وتخصيص إيماءات اللمس الخاصة بالتحكم في مستوى الصوت، وتشغيله وإيقافه.

تستمر سماعات JBuds Air Sport Earbuds بالعمل لمدة 9 ساعات، ويصل عمر البطارية مع علبة الشحن إلى 30 ساعة. وتُباع بسعر 59 دولارًا و99 سنتًا.

4 – سماعات Samsung Galaxy Buds 2 Pro:

إذا كنت لا تحب تصميم سماعات الأذن اللاسلكية التي تحتوى على مشبك أذن مضمّن، وتبحث عن سماعة تثبت في الأذن أثناء ممارسة التمارين الرياضية الكثيفة، فيمكنك تجربة سماعات Samsung Galaxy Buds 2 Pro، التي تتميز بشكلها البيضاوي وحجمها الصغير الذي يجعلها تثبت داخل الأذن دون الشعور بأنها تسد أذنيك تمامًا.

وتدعم هذه السماعة على ميزة إلغاء الضوضاء ANC ومعيار IPX7 لمقاومة رذاذ الماء والعرق. وتتضمن عناصر التحكم باللمس، التي تسمح لك بالتحكم في مستوى الصوت وتشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتًا، بنقرات وضغطات بسيطة.

وعلى الرغم من أن ميزة إلغاء الضوضاء تجعلك تستمتع بالمقاطع الصوتية التي تسمتع إليها دون أي تشويش من البيئة المحيطة، إلا أنها غير مناسبة أثناء ممارسة المشي أو الركض في الشوارع لأسباب تتعلق بالسلامة، إذ تحتاج في تلك الأوقات إلى التنبه لبعض الأصوات المحيطة بك، كصوت سيارة تقترب منك، وغيرها.

ولكن في تلك الأوقات يمكنك تفعيل ميزة (وضع الشفافية) Transparency Mode التي تساعد في تقليل الأصوات المزعجة جدًا مع القدرة على الاستماع إلى الأصوات المحيطة بك دون التأثير في وضوح الصوت الذي تستمع إليه. تتوفر سماعات Samsung Galaxy Buds 2 Pro بسعر 189 دولارًا و99 سنتًا.

5- سماعات JBL Endurance Peak 3 :

تتميز سماعات (JBL Endurance Peak 3) اللاسلكية بأنها تدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والعرق مما يعني أنها تتحمل الغمر في الماء بعمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة، وبفضل هذه الميزة تُعدّ هذه السماعات مناسبة لرياضة ركوب الأمواج.

وتتضمن سماعات الأذن اللاسلكية (JBL Endurance Peak 3) ميزة AmbientAware التي تسمح لك بالاستماع إلى الأصوات المحيطة بك دون التشويش على صوت الموسيقى التي تسمتع إليها أثناء التمرين. بالإضافة إلى ميزة TalkThru التي تساعد في توضيح صوت الشخص الآخر الذي تتحدث معه أثناء إجراء المكالمات الهاتفية باستخدام السماعات، والحفاظ على وضوح صوتك بالنسبة للشخص الآخر بفضل الميكروفونات المزدوجة المتوفرة في كل سماعة.

تتمتع سماعات (JBL Endurance Peak 3) بعمر بطارية يستمر لمدة 10 ساعات وما يصل إلى 50 ساعة في علبة الشحن. وتتمتع بميزة الشحن السريع بحيث يمكنك شحنها لمدة 10 دقائق فقط، ثم استخدامها لمدة ساعة كاملة. وتتوفر سماعة JBL Endurance Peak 3 Wireless Headphones بسعر 99 دولارًا و95 سنتًا.