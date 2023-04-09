أبرز التطبيقات لتحرير ملفات PDF في جهاز آيباد

إذا كنت تبحث عن تطبيق يحتوي على أدوات بسيطة تسمح لك بتحرير ملفات PDF في جهاز آيباد بحيث يمكنك إضافة ملاحظات وتوقيعك إلى تلك الملفات، فإن تطبيق (الملفات) Files المتوفر في جميع أجهزة آيباد يُعدّ خيارًا مناسبًا. ولكن إذا كنت تبحث عن تطبيق يحتوي على ميزات أخرى، مثل: إمكانية إضافة صفحات إلى ملف PDF، وإدماج عدة ملفات معًا، وإضافة علامة مائية إلى الصفحات، وغيرها من الميزات المتقدمة، فيمكنك تجربة استخدام أحد التطبيقات التالية:

1- تطبيق Adobe Acrobat Reader:

يُعد تطبيق Adobe Acrobat Reader أحد أشهر التطبيقات لعرض ملفات PDF وتحريرها، وهو تطبيق يسمح لك بفتح أي ملف PDF، ويتضمن وضع يُسمى (Liquid Mode) يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتوضيح النصوص في ملفات PDF وتسهيل قراءتها.

وفيما يتعلق بتحرير ملفات PDF، فإن تطبيق Adobe Acrobat Reader يوفر جميع الأدوات اللازمة لإضافة تعليقات توضيحية، وملاحظات، وتمييز بعض الجمل والكلمات، وإضافة نص أو رسومات.

وباستخدام ميزة (تعبئة النماذج) form filler يمكنك ملء النماذج بسرعة، كما يُتيح لك هذا التطبيق إضافة توقيعك إلى ملفات PDF بإصبعك أو باستخدام Apple Pencil.

تطبيق Adobe Acrobat مُتاح لمُستخدمي آيباد في آب ستور مجانًا، ويمكنك استخدامه لعرض ملفات PDF فقط. ولكن إذا كنت ترغب في تحريرها فستحتاج إلى الاشتراك في خطة (Premium) المدفوعة مقابل 9 دولارات و99 سنتًا شهريًا، أو 69 دولارًا و99 سنتًا سنويًا. وقبل الدفع، يمكنك تجربة الميزات التي يوفرها التطبيق من خلال النسخة التجريبية المجانية لمدة 7 أيام.

2- تطبيق PDF Viewer:

يحتوي تطبيق PDF Viewer على الكثير من الميزات المتقدمة، التي لا تتوفر في معظم تطبيقات تحرير ملفات PDF الأخرى. فهو يحتوي على أدوات تحرير متنوعة تسمح لك بتغيير ترتيب الصفحات في الملف، وحذفها وإضافة صفحات جديدة، وإدماج عدة ملفات PDF معًا، وإضافة توقيع وملاحظات داخل الصفحات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حماية ملفات PDF الخاصة بك بكلمة مرور والسماح فقط لمستخدمين محددين بفتحها.

يحتوي هذا التطبيق أيضًا على ميزة تُسمى (تحويل النص إلى كلام) text to speech يمكنك استخدامها ليقرأ التطبيق النص الموجود في ملف PDF بصوت مرتفع.

تطبيق PDF Viewer مُتاح لمُستخدمي آيباد في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك للوصول إلى جميع الميزات مقابل 6 دولارات و99 سنتًا تُدفع كل ثلاثة أشهر، أو 19 دولارًا و99 سنتًا تدفع سنويًا. وقبل الدفع يمكنك اختبار الميزات من خلال الإصدار التجريبي المجاني لمدة 7 أيام.

3- تطبيق iLovePDF:

iLovePDF هو أحد تطبيقات تحرير ملفات PDF يحتوي على أدوات يمكنك استخدامها لإضافة تعليقات توضيحية في مستندات PDF وتوقيع وملء النماذج. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك هذا التطبيق بتحويل الصور ومستندات Microsoft Office المختلفة إلى ملف بتنسيق PDF أو العكس.

ويمكنك أيضًا استخدامه لضغط ملفات PDF وإدماج عدة ملفات معًا، وتغيير ترتيب الصفحات، ووضع علامة مائية فيها. كما يمكنك ربط حسابك في Google Drive أو Dropbox مع التطبيق لنقل المستندات إليه مباشرة من خدمات التخزين السحابي.

تطبيق iLovePDF مُتاح لمُستخدمي آيباد في آب ستور مجانًا، مع إمكانية الاشتراك في iLovePDF Premium للوصول إلى جميع الميزات مقابل 5 دولارات و49 سنتًا شهريًا أو 44 دولارًا و99 سنتًا سنويًا.

4- تطبيق PDF Expert:

يسمح لك تطبيق PDF Expert بعرض ملفات PDF، وإضافة التعليقات التوضيحية وتمييز النص وإضافة الملاحظات وغيرها. كما يمكنك استخدامه لتعبئة النماذج ودمج عدة ملفات PDF معًا وضغطها. ويسمح لك بحماية الملفات بكلمة مرور لمنع أي شخص من الوصول إليها.

يحتوي هذا التطبيق أيضًا على أدوات تتيح إضافة الأشكال المختلفة إلى الملف، ويتضمن ميزة التعاون بحيث يمكنك دعوة أصدقائك أو زملائك في العمل للتعاون على تحرير ملف PDF وإضافة المعلومات والرسومات والملاحظات.

تطبيق PDF Expert مُتاح لمُستخدمي آيباد في آب ستور مجانًا، مع إمكانية الاشتراك في PDF Expert Premium للوصول إلى جميع الميزات مقابل 79 دولارًا و99 سنتًا سنويًا.

5- تطبيق UPDF:

يتميز تطبيق UPDF بأنه يعمل كمدير ملفات حيث يمكنك عرض جميع ملفات PDF وتحريرها وتنظيمها، بالإضافة إلى الملفات الأخرى التي تأتي بتنسيقات مختلفة، مثل: PPT و TXT و HTML و DOCX و XLS و JPG و PNG و MP3 و MP4 وغيرها. ويمكنك حماية الملفات باستخدام Face ID أو Touch ID وكلمة مرور إضافية إذا لزم الأمر.

يحتوي هذا التطبيق على العديد من أدوات التحرير التي يمكنك استخدامها لإضافة توقيع في ملفات PDF وكتابة ملاحظات وتمييز النصوص وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام هذا التطبيق لمسح أي مستند ضوئيًا باستخدام كاميرا آيباد وتحويله إلى ملف PDF.

تطبيق UPDF مُتاح لمُستخدمي آيباد في آب ستور مجانًا، مع إمكانية الاشتراك في الإصدار الاحترافي (Pro) للوصول إلى جميع الميزات مقابل 14 دولارًا و99 سنتًا شهريًا أو 29 دولارًا و99 سنتًا سنويًا.