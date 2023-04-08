نصائح لتحسين جودة الصوت في سماعات الأذن

تعد سماعات الأذن من الأدوات التي يستخدمها الكثيرون للاستماع إلى المقاطع الصوتية المتنوعة والتحدث مع الآخرين في المكالمات الهاتفية وغيرها. ولكن في بعض الأحيان، قد تسمع تشويش في الصوت وتقل جودته ووضوحه لأسباب متعددة، ومن أبرزها نوع السماعة التي تستخدمها، فمعظم السماعات الرخيصة وذات الجودة المنخفضة تتسبب في مشكلات في الصوت مما يجعل تجربة الاستماع أقل متعة.

ولكن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتحسين جودة الصوت في السماعات بغض النظر عن نوعها والحصول على تجربة سمعية أفضل، وسنذكر منها ما يلي:

1- استخدم سدادات الأذن المناسبة:

قد تتميز سماعات الأذن بجودة صوت عالية، ولكن إذا لم تختر الحجم المناسب من سدادات الأذن (Eartips)، فلن تحصل على أعلى جودة توفرها السماعات.

في الغالب تأتي سماعات الأذن اللاسلكية، وسماعات الأذن السلكية العادية مع سدادات أذن بأحجام متعددة. جرب كل حجم للتحقق مما يناسبك، ويجب أن يكون القياس المناسب مريحًا ويعزل الضوضاء المحيطة.

2- اضبط إعدادات EQ:

تحتوي سماعات الأذن على أنواع مختلفة من (التوقيعات الصوتية) sound signatures وهو مصطلح يُشير إلى كيفية تضخيم أو تقليل بعض الترددات في السماعات، بحيث تتغير طريقة إصدار الموسيقى التي تستمع إليها وتجعلها مختلفة.

على سبيل المثال: عادةً تضبط سماعات الأذن المتطورة التوقيعات الصوتية لتكون أكثر توازنًا، أي أن كل نوع موسيقى سيصدر كما هو دون تضخيم. بينما تضيف سماعات الأذن الرخيصة المزيد من الجهير إلى جميع الأصوات، وهو أمر يفضله العديد من الأشخاص.

إذا كنت لا تفضل التوقيع الصوتي الافتراضي لسماعات الأذن التي تستخدمها، فاضبط معادل الصوت (EQ) حسب رغبتك، إذ يمكنك تقليل الترددات أو رفعها بما يتناسب مع تفضيلاتك.

3- استخدم DAC خارجي:

تأتي جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة مع DAC مدمج وهو محول رقمي تماثلي يحول الإشارات الرقمية إلى إشارات صوتية، مما يسمح لك بسماع الموسيقى. فإذا كانت جودة الصوت ليست جيدة في السماعات التي تستخدمها، يمكن أن تساعد إضافة محول DAC خارجي في تحسين جودة الصوت قليلاً.

4- نظّف مقبس سماعة الأذن:

إذا كنت تستخدم سماعات الأذن السلكية، فتأكد من نظافة مقبس السماعة، لأن المقبس المتسخ والمليء بالغبار قد يتسبب في إعاقة الإشارة وإصدار طنين وضوضاء في الصوت. واعتمادًا على نوع المقبس في سماعة الأذن الذي تستخدمها؛ يمكن أن تتسبب الأوساخ في توقف إحدى السماعتين عن العمل.

5- فعّل ميزة إلغاء الضوضاء في سماعات الأذن اللاسلكية:

إذا كانت سماعات الأذن اللاسلكية التي تستخدمها مزودة بميزة إلغاء الضوضاء (ANC)، فشغلها لعزل الضوضاء المحيطة بك وتحسين جودة الصوت، بحيث تتمكن من الاستماع إلى المقاطع الصوتية بوضوح.

6- اجلس في غرفة هادئة:

إذا كنت في مكان به الكثير من الضوضاء المحيطة، مثل: موقف الحافلات أو محطة القطار أو الحديقة، فمن الطبيعي أن تتداخل الأصوات المحيطة بك مع الموسيقى أو المقطع الصوتي الذي تستمع إليه.

وإذا لم تكن تستخدم سماعات تدعم ميزة إلغاء الضوضاء فإن الانتقال إلى غرفة هادئة سيساعد في زيادة وضوح الصوت، ولن تضطر إلى رفع مستوى الصوت أيضًا وهذا مهم عند استخدام السماعات القليلة الجودة التي تصبح الأصوات فيها مشوشة عند رفع مستويات الصوت.

من ناحية أخرى، إذا كنت تستخدم سماعات أذن تدعم ميزة إلغاء الضوضاء، فقد لا ترغب في تفعيلها لأنها تقلل عمر بطارية السماعة، بينما يسمح لك إلغاء تفعيل هذه الميزة والانتقال إلى غرفة هادئة في الاستماع إلى المقاطع الصوتية بوضوح ولفترات أطول لأنك ستحافظ على عمر البطارية.