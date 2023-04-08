صور مسربة جديدة تكشف عن تصميم آيفون 15 برو وتفاصيل مهمة … عاجل

عاد موقع (9 تو 5 ماك) 9to5Mac لينشر صورًا حصريةً جديدةً لهاتف (آيفون 15 برو) iPhone 15 Pro المُرتقب من شركة آبل.

وقال الموقع المتخصص في أخبار آبل ومنتجاتها إن المعلومات التي حصل عليها مؤكدة من مصادر متعددة، لذا فإن الصور الجديدة «تعطيك أفضل تصوّر للهاتف المرتقب».

وأفاد موقع (9 تو 5 ماك) مطلع شهر آذار/ مارس الماضي بأن هاتف (آيفون 15 برو) سيأتي مع أزرار مُوحَّدة للتحكم في مستوى الصوت، بالإضافة إلى زر لكتم الصوت من النوع الذي يُضغط وليس يُحرَّك كما هو الوضع حاليًا.

ثم نشر في وقت لاحق من الشهر الماضي رسومًا ثلاثية الأبعاد CAD لتصميم الهاتف المرتقب تؤكد تقريره السابق، وأتاحت للمستخدمين إلقاء نظرة قريبة على التصميم الجديد. والآن، حصل الموقع من صانعي ملحقات الشركة المعتمدة على صور ثلاثية الأبعاد CAD جديدة.

ويُشاع على نطاق واسع أن (آيفون 15 برو) سيأتي بترقية كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بالهيكل الجديد تمامًا الذي سيُصنع من التيتانيوم مع تصميم مستدير الحافات.

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وعلى الرغم من كونها بالغة الدقة، ينبغي للحافات المستديرة أن تكون ترقية ملحوظة حين الإحساس بها في اليد، خاصةً بعد أن اشتكى العديد من المستخدمين من الحافات الحادة لهواتف آيفون الحالية.

وبالإضافة إلى إطار التيتانيوم، تؤكد الصور الجديدة أن آبل ستزيد من حجم قسم الكاميرات الخلفية في (آيفون 15 برو). وأشار موقع (9 تو 5 ماك) إلى أن الصور تُظهر أن قسم الكاميرا لهاتف (آيفون 15 برو ماكس) يبدو أصغر، وذلك بسبب كاميرا التقريب، التي يُشاع أنها ستكون هذه السنة حصرية لطراز (برو ماكس) فقط.

وأشار الموقع إلى أنه يُشاع على نطاق واسع أن طُرز آيفون 15 جميعها ستأتي مع منفذ (يو إس بي-سي) USB-C، وتكشف الصور الجديدة عن تصميم هذا المنفذ.

وكان موقع (9 تو 5 ماك) قد نقل في تقريره الحصري، الذي نشره في 3 آذار/ مارس الماضي، عن مصدره المطلع على صناعة الملحقات المعتمدة لمنتجات آبل، أن هاتف (آيفون 15 برو) سيتخلى عن زِرَّيْ رفع مستوى الصوت وخفضه المُنفصِلَيْن ليُستبدل بهما زرٌ واحدٌ يرفع مستوى الصوت ويخفضه حسب المكان الذي يضغط عليه المستخدم. وتؤكد الصور الجديدة هذا الأمر وتكشف عن تصميم الأزرار الجديدة.

ويقول الموقع إن آبل ستواصل جعل حافات الشاشة ضيقة، وأضاف أن عرض الحافات المحيطة بالشاشة لن يتعدى في الهاتف المرتقب 1.55 ملم. وقال أيضًا: «نرى أيضًا أن كلا الزجاجين الأمامي والخلفي يتميزان بانحناء دقيق للحافات وهما ينتقلان بسلاسة إلى إطار التيتانيوم للجهاز».

وأكدت الصور الجديدة أيضًا أن هاتف آيفون سيأتي مع ألوان جديدة. ومع تقليل الحجم الإجمالي للشاشة والحافات، فإن أبعاد (آيفون 15 برو) ستكون صغرى قليلًا، إذ سيكون عرضه 70.46 ملم وطوله 146.47 ملم مع سماكة 8.24 ملم. وذلك بالمقارنة مع هاتف (آيفون 14 برو) الذي يأتي بعرض 71.45 ملم، وبطول 147.46 ملم، وبسماكة 7.84 ملم.