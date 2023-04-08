الإمارات تُطلق مبادرة رقمية لتسريع نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع سيسكو

أطلقت وزارة الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة مبادرة رقمية لتسريع النمو لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتطوير بنيتها التحتية التقنية، وذلك بالتعاون مع شركة سيسكو.

وتأتي هذه المبادرة في إطار المرحلة الثانية لمشروع موطن ريادة الأعمال، إذ تشمل المبادرة برنامج Cisco Product Innovation Lab الذي يقع تحت مسار ScaleUp، الذي يهدف إلى تنمية القدرات لدى الشركات، عبر استفادتها من الحلول الرقمية والذكية لأنظمة سيسكو.

وتشمل المبادرة أيضًا برنامج Cisco Expert Insights ضمن مسار SkillUp، لتزويد الشركات بالخبرات والمعرفة والمهارات بشأن مجالات الابتكار الرقمي وتطوير الأعمال والمبيعات والقيادة والتسويق.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية قطاع الأعمال وتطويره، بوصفه محركًا أساسيًا لدعم جهود الدولة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة، بما يعزز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة للخمسين عامًا المقبلة.

وأضاف آل صالح: «تمثل شراكات مشروع موطن ريادة الأعمال مع القطاعين الحكومي والخاص أهمية كبيرة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وتوفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لنمو أعمال الشركات الناشئة. ويصب التعاون مع سيسكو في دعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تزويدها بالحلول والأدوات التقنية الحديثة والتطبيقات المتقدمة التي تساعدها على النمو والابتكار وتعزز قدرتها التنافسية، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال».

من جانبه، قال عبد الاله النجاري، المدير العام لشركة سيسكو بمنطقة الخليج: «تواصل دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لريادة الأعمال. ويشرفنا أن نطلق المبادرة الرقمية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، انسجامًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لدعم الشركات على اختلاف أحجامها. وتقوم هذه المبادرة على الاستفادة من أحدث التطورات التقنية لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الابتكار، بما يدعم أهدافها لتطوير أعمالها وتوسيع نطاق انتشارها محليًا وفي الأسواق العالمية».

وأضاف: «يعد تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من الركائز الرئيسية لبرنامج سيسكو لتسريع التحوّل الرقمي في دولة الامارات. من خلال هذا البرنامج، تعمل سيسكو على نحو وثيق مع الجهات الحكومية والأكاديمية والشركات الخاصة في الدولة لتصميم وإطلاق مبادرات تهدف إلى دعم رؤية التحوّل الرقمي وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات».

وأوضحت وزارة الاقتصاد شروط اختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج Cisco Product innovation Lab ومعاييره، ومن أبرزها أن تكون الشركة مسجلة في دولة الإمارات، ولديها ما بين 10 إلى 250 موظفًا، وتعمل في مجال تقنية المعلومات أو البرمجة، ووجود فريق متخصص في البرمجيات. وسوف تختار الوزارة من خلال هذا البرنامج 15 شركة، ستحصل على مجموعة من الدورات التدريبية ضمن مساحات عمل مشتركة وورش عمل إرشادية، على يد مجموعة من الخبراء المتخصصين في ريادة الأعمال، بجانب الاستفادة من خدمات المختبر الرقمي لسيسكو ومنصاتها المتطورة.

وتضمنت شروط المشاركة في برنامج Cisco Expert Insights، أن تكون الشركة مسجلة في دولة الإمارات ولديها 5 موظفين كحد أدنى، حيث تحصل الشركات المشاركة في البرنامج على عدد من الجلسات والتدريبات في مركز شركة سيسكو للتحول الرقمي DTC، إذ تُعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال التقنية التي تشغل الإنترنت، وتوفر إمكانات جديدة من خلال إعادة تخيل التطبيقات وتأمين البيانات وتحويل البنية التحتية وتمكين الفرق من أجل مستقبل عالمي وشامل.

ودعت الوزارة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال تقنية المعلومات أو البرمجة إلى المشاركة في برنامج Cisco Product Innovation Lab من هنا. وبالنسبة لبرنامج Cisco Experts Insights يمكن لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة التسجيل من هنا.

يذكر أن وزارة الاقتصاد، كانت قد أطلقت المرحلة الثانية من مشروع موطن ريادة الأعمال في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بهدف تطوير أدوات تنمية ثقافة وممارسات ريادة الأعمال في الدولة، وفتح قنوات جديدة للوصول إلى الفرص أمام رواد الأعمال، ودعم ممكنات النمو لدى المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز توسعها ونمو أعمالها انطلاقًا من دولة الإمارات وصولًا إلى العالمية، وذلك بالتعاون مع مجموعة واسعة ومتنامية من الشركاء في القطاعين العام والخاص، ومن ذلك: حاضنات الأعمال، وصناديق التمويل، وغرف التجارة والشركات، والمنظمات المرموقة محليًا وإقليميًا وعالميًا.