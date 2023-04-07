ما هو وضع التأمين Lockdown في هواتف أندرويد وكيف يمكن استخدامه؟

تعمل شركة جوجل بشكل مستمر على جعل نظام أندرويد أكثر أمانًا، ومنذ إطلاق الإصدار التاسع من نظام التشغيل أندرويد وهو أندرويد باي (Android 9.0 Pie) في 2018 أضافت جوجل ميزة جديدة تساعد المستخدمين في حماية بياناتهم الخاصة من الأشخاص غير المصرح لهم بالوصول، وهذه الميزة تُسمى (وضع التأمين) Lockdown Mode. فما هو هذا الوضع وكيف يمكنك استخدامه لحماية بياناتك في حالات الطوارئ؟

ما هو وضع التأمين Lockdown Mode في هواتف أندرويد:

يهدف وضع التأمين إلى حماية بيانات المستخدمين عن طريق تعطيل عمل مستشعرات بصمات الأصابع وميزة تعرّف الوجه وميزة تعرف الصوت، بحيث تصبح الطريقة الوحيدة للوصول إلى البيانات في هاتفك هي إدخال رقم التعريف الشخصي PIN أو كلمة المرور أو (النمط) Pattern.

وعند تفعيل وضع التأمين Lockdown Mode في هاتف أندرويد، ثم فتح قفل الهاتف باستخدام كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي سيتعطل تلقائيًا وهذا يعني أنه يتعين عليك إعادة تفعيله في كل مرة ترغب فيها في استخدامه، وذلك لأن وضع التأمين Lockdown ليس الهدف منه الاستخدام بشكل دائم، ولكن يمكنك تفعيله في أوقات معينة تحسبًا لحدوث أي شيء طارئ يهدد خصوصيتك وبياناتك الهامة في الهاتف.

كيفية تفعيل وضع التأمين Lockdown Mode في هواتف أندرويد:

لتفعيل وضع التأمين في هاتف أندرويد الذي يعمل بنظام أندرويد 9 أو أحدث، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات Settings.

اكتب: Lockdown في مربع البحث.

انقر فوق خيار (عرض خيار التأمين) Show lockdown option.

أدخل رقم التعريف الشخصي PIN إذا طُلب منك إدخاله.

فعّل خيار Show lockdown option.

بعد تفعيل وضع التأمين يمكنك استخدامه في الحالات الطارئة باتباع الخطوات التالية:

اضغط مطولًا فوق زر التشغيل لإظهار (قائمة التشغيل) Power Menu. اضغط فوق زر ( Lockdown) .

بعد الضغط فوق زر Lockdown ستعود مباشرة وبشكل تلقائي إلى شاشة القفل، وإذا حاولت استخدام مستشعر بصمات الأصابع أو معرّف الوجه لإلغاء قفل الهاتف، فلن ينجح الأمر. ولن تتمكن من إلغاء قفل هاتفك إلا بإدخال رقم التعريف الشخصي PIN أو النمط أو كلمة المرور. وبعد فتح الهاتف سيتعطّل وضع التأمين تلقائيًا.