مايكروسوفت تطرح أداة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي في إيدج للجميع

قالت شركة مايكروسوفت إن أداة (منشئ الصور لبينج) Bing Image Creator القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي أصبحت متاحةً لمستخدمي متصفح إيدج على سطح المكتب حول العالم.

وأعلنت عملاقة البرمجيات الأمريكية في 21 آذار/ مارس الماضي عن جلب نموذج الذكاء الاصطناعي DALL-E، الذي يُنشئ صورًا من تعليمات نصية، إلى محرك البحث بينج الجديد ومتصفح الويب إيدج.

وأوضحت مايكروسوفت أن أداة Bing Image Creator تقوم على الإصدار المتقدم من نموذج DALL-E من شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI، وهي تتيح لك إنشاء صورة ببساطة من خلال استخدام الكلمات فقط لوصف الصورة التي تريد رؤيتها.

وقالت الشركة إن أداة Bing Image Creator ستكون مدمجة بالكامل في محرك بينج الجديد، وستُطلق مبدئيًا في الوضع الإبداعي Creative ثم ستُتاح لاحقًا في الوضع المتوازن Balanced والوضع الدقيق Precise.

وأوضحت مايكروسوفت أمس الخميس في منشور على مدونتها أن الأداة الجديدة تأتي كطريقة لإنشاء مرئيات «محددة جدًا» وذلك لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عروض الشرائح، أو المستندات.

ووفقًا لمايكروسوفت، سيتعين عليك إضافة الأداة يدويًا إلى الشريط الجانبي لمتصفح إيدج قبل أن تتمكن من استخدامها، على الأقل في الوقت الحالي. ولفعل ذلك، افتح الشريط الجانبي، ثم انقر على زر +، ثم فعّل الزرّ بجانب Image Creator.

وإلى جانب إدماج أداة Bing Image Creator في المتصفح، أعلنت مايكروسوفت أيضًا عن إدماج أدوات أخرى، مثل: أداة Drop، التي تتيح لك إرسال الملفات والأنواع الأخرى من المحتوى إلى نفسك لإنشاء مفكرة شخصية يمكن مزامنتها عبر الأجهزة.

وأضافت مايكروسوفت أيضًا أداة تسمى «أساسيات المتصفح» Browser Essentials، وهي زر يمكنك النقر عليه للتأكد من إيدج يعمل بكفاءة ويبحث عن البرامج الضارة. ومع ذلك، فإن هذه الميزة متاحة حاليًا فقط تجريبيًا.