مايكروسوفت تجلب روبوت الدردشة بينج إلى أشهر لوحات المفاتيح على أندرويد

أضافت شركة مايكروسوفت روبوت الدردشة الذكي الخاص بمحرك البحث (بينج الجديد) إلى تطبيق لوحة المفاتيح (سويفتكي) SwiftKey لنظام التشغيل أندرويد.

وبدأ إدماج روبوت الدردشة في لوحة المفاتيح، التابعة أيضًا لمايكروسوفت، أول أمس الأربعاء، وهو يسمح لمستخدمي الإصدار التجريبي من (سويفتكي) بالوصول السريع إلى روبوت الدردشة بالنقر على زر خاص به أعلى لوحة المفاتيح.

وأعلنت شركة مايكروسوفت مطلع شهر شباط/ فبراير 2016 عن استحواذها على شركة (سويفتكي) المطورة للوحة المفاتيح الشهيرة على الأجهزة الذكية، وذلك في إطار إستراتيجية رئيسها التنفيذي (ساتيا ناديلا) الرامية إلى جعلها شركة تركز في الإنتاجية، والأجهزة المحمولة، والحوسبة السحابية.

ويتضمن إدماج (بينج شات) Bing Chat في (سويفتكي) وضع الدردشة المعتاد الذي يوفر الوصول إلى روبوت الدردشة، أو وضع النبرة الذي يعيد كتابة أي نص داخل لوحة المفاتيح مباشرةً.

ولإدماج (بينج شات) في (سويفتكي)، يتعين عليك تنزيل الإصدار التجريبي من لوحة المفاتيح من متجر (جوجل بلاي) Google Play.

وأكد (بيدرام رضائي)، الرئيس التنفيذي للتقنية للأجهزة المحمولة والتجارة لدى مايكروسوفت في تغريدة له على موقع تويتر أن الميزة «تُطرح ببطء»، ولا معلومات حاليًا عن موعد وصول الميزة إلى مستخدمي لوحة المفاتيح (سويفتكي) على نظام التشغيل (آي أو إس) من آبل.

وكانت مايكروسوفت قد أوقفت دعم (سويفتكي) على نظام (آي أو إس) العام الماضي، قبل إعادة التطبيق بسرعة إلى متجر (آب ستور) App Store. وحينئذ، قال رضائي إن مايكروسوفت سوف «تستثمر بكثافة في لوحة المفاتيح»، تمامًا كما كانت الشركة تستعد لإطلاق نسخة من بينج يدعمها الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من أن إصدار (آي أو إس) من (سويفتكي) لا يحصل على تحديثات بانتظام، فمن المحتمل أن تحرص مايكروسوفت، في إطار سعيها للدفع نحو الذكاء الاصطناعي، على جلب (بينج الجديد) مع روبوت الدردشة إلى هواتف آيفون الذكية قريبًا.

وقد تستجيب مايكروسوفت أيضًا للمنافسة من عدد من لوحات المفاتيح التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على (آي أو إس) والتي تتضمن إدماج (شات جي بي تي)، إذ تتضمن Paragraph AI واجهة تتيح لك إنشاء النصوص، وتزداد شعبيتها بالفعل على (آي أو إس).