كورس مجاني من جامعة لندن لدراسة التعلم الآلي

أصبح التعلم الآلي المجال الأكثر تأثيرًا في حياتنا خلال الفترة الماضية، إذ نجده في مختلف المجالات اليوم؛ فعندما نستخدم روبوتات الدردشة التفاعلية (Chatbots)، أو نتسوق عبر الإنترنت، أو نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، أو نستخدم محركات البحث، سنجد أن خوارزميات التعلم الآلي تلعب دورًا مهمًا لجعل تجربتنا مخصصة وسلسة، وهذه أمثلة قليلة فقط على كيفية وجود نماذج التعلم الآلي في حياتنا اليومية.

يركز التعلم الآلي – وهو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي – على تطوير خوارزميات يمكنها التعلم من البيانات؛ إذ يُستخدم لبناء شبكات إحصائية ورياضية معقدة تعتمد على كميات هائلة من البيانات. وتُستخدم نماذج التعلم الآلي أيضًا في الإعلانات ومحركات البحث واكتشاف الاحتيال، وغير ذلك.

وقد أدى هذا التطور الكبير في هذا المجال إلى زيادة اعتماد الشركات على نماذج وتقنيات التعلم الآلي الآن في كل شيء تقريبًا؛ ومن ثم زاد إقبالها على الأدوار الوظيفية في المجال، ومن المتوقع أن يكون التعلم الآلي إحدى أكثر المهارات المطلوبة في العالم حتى عام 2025، وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.

لذلك تقدم الكثير من الجامعات العالمية وكبرى الشركات التقنية بعض الدورات التي تساعدك على تطوير مهاراتك في هذا المجال، وسنستعرض منها اليوم كورس جامعة لندن:

كورس التعلم الآلي للجميع (Machine Learning for All):

يغطي كورس (Machine Learning for All) من جامعة لندن أساسيات التعلم الآلي، وكيفية عمل التقنيات الحديثة، وما هي المشاكل التي تعالجها هذه التقنيات، وكيف يصبح لديك خبرة عملية في تدريب نماذج التعلم الآلي.

ستتعلم خلال هذا الكورس كيفية فهم الفكرة الأساسية للتعلم الآلي، حتى لو لم يكن لديك أي خلفية في الرياضيات أو البرمجة. ليس ذلك فحسب؛ بل ستتعرف الأدوات التي طُورت في كلية (جولدسميث) Goldsmiths في جامعة لندن وكيفية استخدامها في تنفيذ مشروع لتدريب نماذج التعلم الآلي للتعرف على الصور.

وتصل مدة هذا الكورس إلى 4 أسابيع ومن المتوقع أن تستغرق الدراسة 21 ساعة تدريبية. هذا الكورس مجاني تمامًا، ولكن الحصول على الشهادة سيُكلف 49 دولارًا.

تقدم جامعة لندن كورس (Machine Learning for All) عبر منصة كورسيرا (Coursera) وهي إحدى أهم المنصات التعليمية عبر الإنترنت عالميًا.

تفاصيل الكورس:

مدة الكورس: 4 أسابيع.

مدة الدراسة: 21 ساعة.

السعر: مجانًا.

المستوى: مناسب للمبتدئين.

توجد شهادة: نعم، ولكنها تُكلف 49 دولارًا.

تقدم منصة كورسيرا مساعدات مالية لمن لا يستطيع تحمل تكلفة الشهادة، وهذا الكورس يدعم خيار (الدعم المالي) الذي تقدمه المنصة، إذ ستجد خيار (Financial aid available) أسفل اسم الكورس كما في الصورة التالية:

اضغط على خيار (Financial aid available) ثم املأ الطلب، قد تستغرق عملية المراجعة ما يصل إلى 15 يومًا. عندما تتم مراجعة طلبك، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا لإعلامك بقبوله أو رفضه.