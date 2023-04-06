موتورولا تعلن عن إصدار 2023 من هاتف Moto G Power

أعلنت شركة موتورولا اليوم الخميس عن إصدار 2023 من هاتفها الذكي (موتو جي باور) Moto G Power الذي يمتاز ببطاريته.

وبالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G، يأتي الهاتف الجديد مع تحسينات في الشاشة والمعالج، وفي الوقت ذاته ارتفع سعره إلى 299 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بـ 249 دولارًا أمريكيًا لإصدار 2022.

ويقدم (موتورولا موتو جي باور 5جي) بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط. وبحسب الشركة، فإن البطارية تكفي للعمل لمدة 38 ساعة في الشحنة الواحدة.

ويحتوي هاتف موتورولا الجديد على معالج ثماني النوى من نوع (ميدياتك دايمنسيتي 930) MediaTek Dimensity 930 بتردد 2.2 جيجاهرتز، ومعالج الرسومات IMG BXM-8-256.

ويقدم (موتو جي باور 5جي) ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويأتي الهاتف مع شاشة من نوع (إل سي دي) LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 20:9، ومعدل تردد قدره 120 هرتز.

ويعمل هاتف (موتو جي باور 5جي) الجديد من موتورولا، الذي يأتي بسماكة 8.45 ملم ويزن 185 جرامًا، بنظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وهي تدعم تقنية البكسل الرباعي Quad Pixel. وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير العمق، أما الكاميرا الثالثة، فهي تأتي بالدقة وفتحة العدسة ذاتها، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة.

وتأتي الكاميرا الأمامية الموجودة في ثقب أعلى الشاشة بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

وبالإضافة إلى شبكات الجيل الخامس 5G، يدعم (موتو جي باور 5جي) تقنية البلوتوث 5.3، ولكنه لا يدعم تقنية الاتصال القريب المدى NFC. وهو يأتي مع حساس لبصمات الأصابع.

وقالت موتورولا إنها ستبدأ بيع هاتف (موتو جي باور 5جي) الجديد في الولايات المتحدة اعتبارًا من 13 نيسان/ أبريل الجاري.