يُعد واتساب هو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية، ونستخدمه عادة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء في العمل، وهذا يؤدي إلى وجود عدد هائل من المحادثات الجارية التي يصعب مواكبتها جميعها، ولكن التطبيق يقدم ميزة تتيح لك إخفاء المحادثات الفردية والجماعية والمجموعات مؤقتًا من شاشة التطبيق الرئيسية واستعادتها في أي وقت تريدها مرة أخرى.

تتيح لك ميزة الأرشفة في تطبيق واتساب إخفاء أي محادثة فردية أو جماعية من شاشة الدردشات حتى تصبح جاهزًا لإظهارها في الشاشة الرئيسية مرة أخرى؛ وهذا يساعدك على تنظيم محادثاتك بصورة أفضل، وإذا كنت تستخدم واتساب في العمل ستتخلص من عامل التشتيت أيضًا.

ولن تعرف جهات الاتصال أو المجموعات متى قمت بأرشفة محادثاتهم، وستستمر في تلقي رسائلهم كالمعتاد، ولكن لن تتلقى إشعارات بشأن المحادثات المخفية ما لم يقم شخص ما بالإشارة إليك أو يرد مباشرة على رسالتك.

إليك كيفية إخفاء المحادثات في واتساب دون حذفها:

إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد ؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية لأرشفة أي محادثة:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

اضغط مع الاستمرار على المحادثة التي تريد إخفاءها، ثم اضغط على أيقونة الأرشفة التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى والتي هي عبارة مجلد عليه سهم متجه لأسفل.

إذا كنت تريد إخفاء مجموعة من المحادثات والمجموعات مرة واحدة، حدد هذه المحادثات كلها، ثم اضغط على أيقونة الأرشفة التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى.

بمجرد أرشفة أول محادثة سيعرض لك تطبيق واتساب علامة تبويب المحادثات المؤرشفة (Archived) في أعلى الشاشة الرئيسية، ما عليك سوى النقر عليها للوصول إلى محادثاتك والتفاعل معها.

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون يمكنك اتباع الخطوات التالية لإخفاء المحادثات في واتساب.

افتح تطبيق واتساب في هاتفك.

اسحب لليسار على الدردشة التي تريد إخفاءها، ثم اضغط على أيقونة الأرشفة.

كيفية استعادة المحادثات من الأرشيف:

إذا كنت تريد إظهار أي محادثة مؤرشفة في شاشة الرئيسية للمحادثات مرة أخرى، ما عليك سوى الانتقال إلى علامة تبويب المحادثات المؤرشفة (Archived) في أعلى الشاشة الرئيسية، ثم اضغط مع الاستمرار على المحادثة التي تريد استعادتها، ثم اضغط على أيقونة (إلغاء الأرشفة) Unarchived التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى.

وإذا كنت تريد استعادة الدردشات المؤرشفة كلها مرة واحدة يمكنك اتباع الخطوات التالية: