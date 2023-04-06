فيسبوك تضيف ألعابًا متعددة اللاعبين أثناء المكالمات المرئية في مسنجر

أعلن قسم الألعاب (فيسبوك جيمينج) Facebook Gaming التابع لشركة ميتا عن تمكين مستخدمي تطبيق التراسل مسنجر من اللعب أثناء المكالمات المرئية.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن هذه التجربة الجديدة والمشتركة في مسنجر تُسهِّل ممارسة الألعاب مع الأصدقاء والعائلة أثناء المكالمات المرئية، مما يسمح لك «تعميق التواصل مع الأصدقاء والعائلة من خلال الاشتراك في المحادثات واللعب في الوقت نفسه».

وأضافت فيسبوك أن 14 لعبة مجانية متاحة الآن في مكالمات مسنجر المرئية عبر نظام (آي أو إس) من آبل، وأندرويد من جوجل، والويب، ولا حاجة لتنزيل أو تثبيت أي شيء.

وتتضمن الألعاب المتاحة مزيجًا من عناوين جديدة، مثل: (حروب البطاقات) Card Wars من شركة (بومباي بلاي) Bombay Play، و(الهُريرات المتفجرة) Exploding Kitters من شركة (كوتسينك) Coatsink، بالإضافة إلى بعض الألعاب المحبوبة، مثل: لعبة الجولف Mini Golf FRVR من شركة FRVR، و(الكلمات مع الأصدقاء) Words With Friends من شركة (زينجا) Zynga.

وتدعم كل لعبة عددًا مختلفًا من اللاعبين، ولكن معظم الألعاب قابلة للعب مع لاعبيْن فقط. وللوصول إلى الألعاب، يمكن، بعد بدء مكالمة مرئية، النقر على زر وضع المجموعات في المنتصف، ثم النقر على أيقونة (اللعب) Play ثم استعراض مكتبة الألعاب.

وقالت فيسبوك: «نعلم أن الألعاب طريقة مهمة ومسلية تتيح للناس التواصل مع أولئك الذين يهتمون لأمرهم، ولبدء صداقات جديدة، لذا سنعمل على جلب مزيد من الألعاب المجانية إلى المنصة هذا العام».

ودعت الشركة المطورين المعنيين بإدماج هذه الميزة في ألعابهم إلى التواصل معها للحصول على التفاصيل.

يُشار إلى أن فيسبوك أطلقت، في عام 2018، ميزة ألعاب الواقع المعزز في تطبيق التراسل مسنجر التي تتيح لما يصل إلى 6 أصدقاء من الاجتماع في مكالمة ثم ممارسة ألعاب، مثل: (لا تبتسم) Don’t Smile التي، كما يوحي اسمها، تتحدى الأصدقاء بألا يبتسموا.

كما يُشار إلى أن إعلان فيسبوك الجديد يأتي بعد أسابيع من إعلانها عن عودة مسنجر إلى تطبيقها الرئيسي، وذلك بعد أن فصلتهما قبل بضعة أعوام.

ويُعتقد أن ميتا أعادت مسنجر إلى فيسبوك بهدف المنافسة مع خدمة تيك توك، التي تتيح خيار التراسل ضمن التطبيق نفسه.