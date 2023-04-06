اختبارات تكشف عن أفضل الشركات في إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي

أظهرت بيانات للاختبار نُشرت يوم الأربعاء أن شرائح الذكاء الاصطناعي من شركة كوالكوم تفوقت على نظيرتها من شركة إنفيديا في اثنين من ثلاثة مقاييس لكفاءة الطاقة، في حين تفوقت شركة ناشئة تايوانية على كلتيهما في فئة واحدة.

وتهيمن عملاقة الشرائح الإلكترونية الأمريكية إنفيديا على السوق لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بكميات هائلة من البيانات. ولكن بعد تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي هذه، تُستخدم على نطاق أوسع فيما يسمى «الاستدلال» من خلال القيام بمهام، مثل: إنشاء استجابات نصية للمطالبات، وتحديد هل تحتوي الصورة على قطة.

ويعتقد المحللون أن سوق شرائح الاستدلال في مراكز البيانات سوف ينمو بسرعة وسط سعي الشركات إلى وضع تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، لكن شركات، مثل: جوجل تستكشف بالفعل كيفية وضع حدا للتكاليف الإضافية التي سيضيفها القيام بذلك.

وتعد الكهرباء واحدة من هذه التكاليف الرئيسية، وقد استخدمت شركة كوالكوم تاريخها في تصميم شرائح للأجهزة التي تعمل بالبطاريات، مثل: الهواتف الذكية لإنشاء شريحة تسمى (كلاود أي آي 100) Cloud AI 100 تهدف إلى استهلاك قدر ضئيل من الطاقة.

وفي اختبار البيانات التي نشرها يوم الأربعاء (إم إل كومنز) MLCommons ، وهو اتحاد هندسي يحافظ على معايير الاختبار المستخدمة على نطاق واسع في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، تغلبت (أي آي 100) من كوالكوم على شريحة (إتش 100) H100 الرائدة من إنفيديا في تصنيف الصور، وذلك بناءً على عدد استعلامات خادم مركز البيانات التي يمكن لكل شريحة تنفيذها لكل واط.

ووصلت شريحة كوالكوم إلى 197.6 استعلامًا للخادم لكل واط مقابل 108.4 استعلامًا لكل واط لشريحة إنفيديا. واحتلت (نيوشيبس) Neuchips، وهي شركة ناشئة أسسها الأكاديمي التايواني المخضرم في مجال الشرائح (يون لونج لين)، المركز الأول مع 227 استعلامًا لكل واط.

كما تغلبت كوالكوم على إنفيديا في اكتشاف الأشياء بنتيجة 3.2 استعلامات لكل واط مقابل 2.4 استعلام من إنفيديا لكل واط. ويمكن استخدام اكتشاف الكائنات في تطبيقات، مثل: تحليل اللقطات من متاجر البيع بالتجزئة لمعرفة أين يذهب المتسوقون في أغلب الأحيان.

ومع ذلك، احتلت إنفيديا المرتبة الأولى من حيث الأداء المطلق وشروط كفاءة الطاقة في اختبار معالجة اللغة الطبيعية، وهي تقنية الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا في أنظمة، مثل: روبوتات الدردشة.

وبلغ عدد عينات إنفيديا 10.8 عينات لكل واط، في حين احتلت (نيوشيبس) المرتبة الثانية بنحو 8.9 عينات لكل واط، أما كوالكوم فقد جاءت في المرتبة الثالثة بـ 7.5 عينات لكل واط.