أبرز تطبيقات تعلم اللغة الإنجليزية للأطفال

تُعد اللغة الإنجليزية من اللغات العالمية التي تحظى بأهمية كبيرة في العصر الحديث، وتعلمها يمكن أن يفتح الكثير من الفرص للأطفال في مستقبلهم. لذلك، يبحث العديد من الآباء عن الأدوات والتطبيقات التعليمية التي يمكن استخدامها لتسهيل عملية تعليم اللغة الإنجليزية للأطفال. وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز التطبيقات التعليمية التي تساعد الأطفال في تعلم اللغة الإنجليزية بطرق ممتعة وتفاعلية:

1- تطبيق LingoKids:

يحتوي تطبيق LingoKids على مجموعة من الأغاني ومقاطع الفيديو والأنشطة التعليمية لتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية بطريقة ممتعة. وهو مناسب للأطفال الصغار حتى سن السادسة. ويركز هذا التطبيق في تعليم الأطفال المفردات، ومهارة المحادثة، والقراءة، ويقدم محتوى تعليمي بالشراكة مع جامعة أكسفورد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا التطبيق على أدوات تساعد الآباء في تتبع تقدم المستوى التعليمي لأطفالهم.

تطبيق LingoKids مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Learn English Speak Language:

يحتوي تطبيق Learn English Speak Language على برامج تعليمية تركز في تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية من خلال الألعاب الممتعة. ومن خلال هذا التطبيق يمكن للأطفال تعلّم المفردات والعبارات الأساسية، والمحادثة. ويتضمن اختبارات تساعد في تحديد تقدم المستوى التعليمي للطفل في اللغة الإنجليزية،

تطبيق Learn English Speak Language مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Mussila WordPlay:

يركز تطبيق Mussila WordPlay بشكل أساسي في تعليم الأطفال مهارة القراءة والتهجئة للكلمات الإنجليزية، ويقدم محتوى تعليمي في شكل ألعاب ممتعة وتفاعلية، ويحتوي على أربعة أقسام تعليمية، وهي:

قسم (التعلم) Learn: في قسم التعلم، سيتعلم الأطفال الكلمات البسيطة والمفردات المتقدمة، وستتحسّن مهارة الاستماع لديهم.

قسم (اللعب) Play: في هذا القسم يطبق الأطفال ما تعلموه من خلال ألعاب تفاعلية متنوعة.

قسم (الممارسة) practice: في قسم الممارسة، سيجد الطلاب مكتبة تحتوي على قصص يمكنهم قراءتها لتحسين مهارات القراءة. وفي هذا القسم أيضًا، سيجدون قاموس للمفردات، لمراجعة المفردات التي تعلموها.

قسم (الإنشاء) create: في هذا القسم يمكن للأطفال إنشاء قصص أصلية من خيالهم، ليتعلموا مهارة الكتابة.

تطبيق Mussila WordPlay مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Endless Alphabet:

Endless Alphabet هو تطبيق تعليمي تفاعلي يركز بشكل أساسي في تعليم الأطفال مهارة القراءة من خلال ألغاز بسيطة يمكن للطفل حلها لتعلم كيفية نطق الحروف والكلمات الأساسية بطريقة ممتعة. وهو مناسب للأطفال الصغار دون سن السادسة.

تطبيق Endless Alphabet مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مقابل 8 دولارات و99 سنتًا، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Studycat: Kids Learn English:

يحتوي تطبيق (Studycat: Kids Learn English) على عدّة أقسام لتعليم الأطفال أساسيات اللغة الإنجليزية منها قسم خاص بمهارة الاستماع وآخر للقراءة والتهجئة وتعلم المفردات وغيرها. ويتضمن كل قسم دروس تفاعلية في شكل ألعاب وهو مناسب للأطفال من عمر 3 سنوات حتى 8 سنوات.

تطبيق Studycat: Kids Learn English مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

6- تطبيق BOOKR Class Learn English:

يهدف تطبيق (BOOKR Class Learn English) إلى تحسين مهارات القراءة والكتابة والاستماع والتواصل من خلال القصص الكلاسيكية الأدبية والقصص الحديثة، إذ يحتوي هذا التطبيق على مكتبة من القصص والكتب المناسبة للأطفال والتي تساعدهم في تعرف ثقافات جديدة، كما أنها ترفع الوعي وتطور الإبداع والتفكير النقدي والمهارات الاجتماعية والعاطفية لديهم.

كما يساعد هذا التطبيق الأطفال في ممارسة التهجئة باللغة الإنجليزية وتعلّم القواعد من خلال الألعاب التعليمية التفاعلية والتمارين والاختبارات، وهو مناسب للأطفال من عمر 4 سنوات حتى 14 سنة.

تطبيق BOOKR Class Learn English مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.