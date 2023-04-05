ميزات جديدة في خرائط جوجل و Google lens تساعدك أثناء السفر

أضافت جوجل العديد من الميزات الجديدة في تطبيق خرائط جوجل وأداة Google lens لمساعدة المستخدمين في العثور على الأماكن التي يرغبون في زيارتها وفهم المزيد عنها بسهولة وسرعة أثناء السفر. وفي هذا المقال، سنتحدث عن أبرز هذه الميزات الجديدة، وكيف يمكن استخدامها لتسهيل تجربة السفر وجعلها أكثر متعة وفائدة:

1- ميزة Immersive view في خرائط جوجل:

عندما تبحث عن أماكن للذهاب إليها في مدينة جديدة تسافر إليها لأول مرة، يمكن أن تساعدك ميزة (immersive view) المتوفرة في خرائط جوجل في تحديد الأماكن بدقة أكثر. على سبيل المثال: إذا أردت زيارة متحف معين في مدينة لندن يمكنك البحث عنه في خرائط جوجل واستخدام ميزة (immersive view) لرؤية المتحف كأنه أمامك، وستتمكن أيضًا من الحصول على معلومات مفيدة حول ذلك المكان مثل؛ حالة الطقس في أوقات مختلفة من اليوم أو التأكد من أن المكان الذي ترغب في زيارته مزدحم في ذلك الوقت أم لا.

وإذا أردت الذهاب إلى مطعم أو مقهى فستساعدك ميزة (immersive view) في اكتشاف أجواء المطعم وشكله من الداخل حتى تتمكن من اختيار المكان المناسب لك.

تتوفر هذه الميزة في مدن معينة وهي: لندن ولوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو وطوكيو. وسُتضاف في أمستردام ودبلن وفلورنسا والبندقية في الأشهر المقبلة.

2- تبويب Recents في خرائط جوجل:

لتسهيل التخطيط لرحلة معينة، ستنظم خرائط جوجل تلقائيًا الأماكن التي بحثت عنها في الخرائط حسب المدينة باستخدام تبويب Recents الجديد في إصدار سطح المكتب.

يساعد وجود تبويب Recents في خرائط جوجل في تسهيل الوصول إلى الأماكن التي ترغب في زيارتها، ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة. وسيُضاف هذا التبويب إلى إصدار سطح المكتب من خرائط جوجل في جميع دول العالم بدءًا من الأسبوع المقبل.

3- ميزات البحث في Google Lens:

عند وصولك إلى المدينة الجديدة، يمكنك البدء باستخدام Google Lens كمرشد سياحي. ويمكنك الوصول إليها في تطبيق Google المُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل. وللبدء باستخدامها افتح تطبيق جوجل وانقر فوق أيقونة Google Lens التي تظهر في شكل يشبه الكاميرا، وصوّر أي معلم أو نبات أو طعام أو أي شيء تريد استكشافه في المدينة الجديدة التي سافرت إليها، وستظهر لك معلومات عنه.

4- ميزة Multisearch في Google Lens:

باستخدام ميزة Multisearch المتوفرة في Google Lens، يمكنك البحث باستخدام الكلمات والصور في الوقت نفسه للعثور على ما تبحث عنه بطريقة جديدة وفعالة. على سبيل المثال: رأيت صورة لنوع من الحلويات وأنت تتصفح أحد التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، ورغبت في تذوقه ولكنك لا تعرف اسمه، ما عليك سوى أخذ لقطة شاشة تتضمن صورة ذلك الطبق، ثم فتح الصورة باستخدام Lens في تطبيق Google، وإضافة بعض الكلمات في مربع البحث مثل: (بالقرب مني)، ستظهر لك نتائج للبحث تتضمن مطاعم قريبة منك توفر هذا النوع من الحلويات، وهذه الميزة يمكنك استخدامها في كل دول العالم أثناء سفرك.

5- ميزة Live View في خرائط جوجل:

تعمل ميزة Live View المتوفرة في خرائط جوجل بتقنية الواقع المعزز AR لتسهيل التنقل في المدن الجديدة التي تزورها لأول مرة. فعند زيارة مدينة جديدة، قد يكون من الصعب التنقل فيها سيرًا على الأقدام دون وجود دليل سياحي ليرشدك إلى مكان مطعم معين متوفر في الشارع الذي تسير فيه أو متحف أو أي معلم سياحي أو صراف آلي وغيرها من الأماكن.

ولكن مع ميزة Live View، سترى سهام تظهر في شاشة هاتفك تشير إلى الأماكن الموجودة في الشارع الذي تسير فيه، وبهذه الطريقة يمكنك العثور على الأماكن بسهولة، مثل: أجهزة الصراف الآلي والمطاعم والمتنزهات وغيرها، ومشاهدة معلومات عن تلك الأماكن مثل: أوقات العمل وتقييم العملاء.

يمكنك أيضًا استخدام ميزة Live View أثناء التنقل داخل الأماكن الكبيرة مثل: المطارات، مما يساعدك في العثور على الأماكن التي تقدم خدمات للمسافرين.

تتوفر ميزة Live View في مدن محددة، وهي: نيويورك ولندن ولوس أنجلوس ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وطوكيو. وستتوفر في برشلونة ودبلن ومدريد خلال الأشهر المقبلة.