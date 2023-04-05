مايكروسوفت تعلن توفير إصدار معاينة من ميزة Edge Workspaces

قالت شركة مايكروسوفت اليوم الأربعاء إن ميزة مساحات العمل في متصفح الويب إيدج (إيدج وركسبيسيز) Edge Workspaces، التي أُعلن عنها في وقت سابق، والتي تتيح للمستخدمين مشاركة مجموعات من علامات التبويب مع العائلة والأصدقاء، أصبحت متاحة الآن كجزء من معاينة عامة محدودة.

وصُممت ميزة (إيدج وركسبيسيز)، التي كُشف عنها أول مرة في مؤتمر (إيجنايت) Ignite في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 للمطورين ومحترفي تقنية المعلومات، لتزويد مجموعات من الأشخاص بإمكانية الوصول إلى علامات التبويب نفسها بعد تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بهم.

والآن، قالت مايكروسوفت في منشور على مدونتها: «اليوم، يسعدنا أن نعلن عن إتاحة إصدار معاينة عامة محدودة من (إيدج وركسبيسيز). وتوفر الميزة طريقة رائعة لكم لفصل مهام التصفح الخاصة بكم إلى نوافذ مخصصة حتى تتمكنوا من الاستمرار في التركيز في المهام وتنظيمها».

وأضافت الشركة: «يمكن أن تساعدكم (إيدج وركسبيسيز) على تبسيط مهمة أو مشروع، مثل: رحلة، وتنظيمها في مكان واحد، وذلك مقابل الاضطرار إلى مشاركة الروابط بين بعضكم».

وقالت أيضًا: «في (وركسبيسيز)، يمكنكم إنشاء عرض واحد مشترك لصفحات الويب والمستندات الخاصة بمجموعتكم ضمن نافذة متصفح فريدة، مع تحديثات في الوقت الفعلي».

وبعد الانضمام إلى مساحة العمل، يمكن للمستخدمين جميعهم إضافة علامات تبويب جديدة ومستندات ومفضلات، كما يمكنهم أيضًا تتبع النشاط المرتبط بهذه المجموعة المشتركة من علامات تبويب المتصفح عبر التحديثات في الوقت الفعلي.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن ميزة التصفح التعاوني لـ (إيدج وركسبيسيز) لا تتضمن مشاركة شاشة المتصفح أو مشاركة بيانات المتصفح بين المشاركين.

وسيتمكن كل منهم فقط من عرض المحتوى المصرح لهم بالوصول إليه، وهذا يعني أنه يجب على الجميع استخدام بيانات الاعتماد الخاصة بهم لتسجيل الدخول، والوصول إلى البريد الإلكتروني أو المحتوى، وسيتعين عليهم أيضًا طلب الإذن لعرض مستندات (مايكروسوفت 365) Microsoft 365 إذا لم يُصرَّح لهم بذلك من قبل.

وأكدت مايكروسوفت أن (إيدج وركسبيسيز) لن توزع بيانات سرية، مثل: ملفات تعريف الارتباط، أو بيانات الاعتماد، إلى مستخدمين آخرين لديهم حق الوصول إلى مساحة العمل.

هذا، ويمكن الوصول إلى المعاينة العامة لميزة (إيدج وركسبيسيز) من هنا، ولكن هناك بعض التحذيرات، ومن ذلك: وجوب تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت باستخدام الإصدار 111.0.1661.51 وما بعده من متصفح إيدج، وسيتلقى المستخدمون 5 دعوات للإرسال إلى الأصدقاء والعائلة للانضمام إلى المعاينة العامة.

وتقول مايكروسوفت أيضًا أن ميزة (إيدج وركسبيسيز) ستكون متاحة فقط على نظامي التشغيل ويندوز وماك أو إس، مع مجموعة محدودة حاليًا من المختبرين، ولكنها وعدت بالتوسع خلال الأشهر العديدة القادمة.