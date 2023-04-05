أبرز المنتجات التي من المتوقع أن تعلن عنها آبل في مؤتمر WWDC 2023

أعلنت شركة آبل يوم السبت الماضي أنها ستستضيف مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين WWDC 2023 في نسخته الرابعة والثلاثين خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يونيو 2023، وتشير الشائعات إلى وجود ما لا يقل عن ثلاثة أجهزة جديدة يمكن أن تعلن شركة آبل عنها في هذا المؤتمر، ومنها ما يلي:

جهاز MacBook Air مقاس 15.5 بوصة:

ظهرت العديد من الشائعات حول احتمالية إطلاق آبل حاسوب MacBook Air بشاشة أكبر يبلغ مقاسها 15.5 بوصة، في هذا العام مع إصدار جديد من جهاز MacBook Air مقاس 13.6 بوصة. وسيمنح MacBook Air مقاس 15.5 بوصة العملاء الذين يبحثون عن جهاز خفيف الوزن بشاشة أكبر خيارًا غير طرز MacBook Pro.

سيكون حاسوب MacBook Air‌ مقاس 15.5 بوصة أكبر قليلاً من جهاز MacBook Pro القديم مقاس 15.4 بوصة، وسيتراوح حجمه بين طرازات MacBook Pro مقاس 14 و 16 بوصة. ومن المُتوقع أن يبدو حاسوب MacBook Air مقاس 15.5 بوصة كإصدار أكبر من MacBook Air مقاس 13.6 بوصة الذي أصدرته آبل العام الماضي، دون أي تغييرات ملحوظة في التصميم.

جهاز Mac Pro مع معالج M2 Ultra:



Mac Pro هو آخر جهاز من أجهزة ماك تحتاج آبل لتحديثه معالجه إلى معالجات Apple silicon وبهذا تكون قد استبدلت معالجات Intel في جميع حواسيبها الحديثة. وعندما أطلقت آبل أول معالج من إنتاجها في عام 2020، أشارت إلى أن التحول إلى معالجات Apple silicon في جميع الأجهزة سيستغرق بضع سنوات، وقد يكون عام 2023 هو العام الذي سيحدث فيه ذلك.

بالنسبة إلى ميزات Mac Pro من المتوقع أن يكون التصميم نفسه مثل: ‌Mac Pro‌ الحالي بحيث يضم إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ وغطاء من الألمنيوم. ومن المتوقع أن يعمل جهاز Mac Pro‌ بمعالج من نوع (M2‌ Ultra) يشمل ما يصل إلى 24 نواة لوحدة المعالجة المركزية، وما يصل إلى 76 نواة لوحدة معالجة الرسومات (GPU)، مع دعم ذاكرة وصول عشوائي بسعة لا تقل عن 192 جيجابايت.

في الوقت الحالي، لا تحتوي حواسيب ماك التي تعمل بمعالجات Apple silicon على ذاكرة وصول عشوائي قابلة للزيادة لأن الذاكرة مرتبطة بلوحة (motherboard)، وقد لا يحتوي جهاز ‌Mac Pro‌ الجديد على وحدة معالجة رسومات أو ذاكرة وصول عشوائي قابلة للزيادة ما لم تُجري آبل نوعًا من التحديث غير المتوقع لطريقة تصنيع معالجات Apple silicon أو طريقة إضافتها في الجهاز.

نظارة الواقع المختلط AR / VR:

تراجعت شركة آبل عن الكشف عن نظارة الواقع المختلط AR / VR عدة مرات، ولكن من المُحتمل أن تقدمها في مؤتمر المطورين لعام 2023. ففي شهر فبراير الماضي، أشار مارك جورمان من Bloomberg إلى أن آبل ستقدم نظارة AR / VR في مؤتمر WWDC لكنها ستطلقها في وقت لاحق من العام، ولكن هذا الأمر لا يزال غير مؤكد.

وقبل بضعة أيام، قال المحلل Ming-Chi Kuo إن شركة آبل أجلت مرحلة الإنتاج الشامل (mass production) لنظارات الواقع المختلط مما يعني أنها لن تقدمها في مؤتمر WWDC.

ولا يعني التأخير في الإنتاج الشامل بالضرورة حدوث تأخير في الكشف عن المنتج، حيث أشارت الشائعات إلى أن آبل تخطط لتقديم نظارة الواقع المختلط AR / VR قبل وقت طويل من إطلاقها.

أما بالنسبة إلى الميزات، فقد أشارت الشائعات إلى أن نظارة الواقع المختلط AR / VR ستحتوي على بعض التقنيات المتطورة مع شاشات من نوع (4K micro OLED) وأكثر من اثنتي عشرة كاميرا لتتبع كل تعابير الوجه وإيماءات اليد وغيرها، ولكن هناك جوانب سلبية مثل: الحاجة إلى ارتداء بطارية خارجية لتشغيل النظارة.

تحديثات جديدة لأنظمة التشغيل:

ستقدم آبل في مؤتمر WWDC 2023 الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها، وهي: iOS 17 وiPadOS 17 و macOS Ventura 14 و tvOS 17 و watchOS 10. ومن المُتوقع أن يحتوي تحديث ‌iOS 17‌ على بعض الميزات الجديدة الأكثر طلبًا من المستخدمين، على الرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة حول ماهية هذه الميزات.

متى سيبدأ مؤتمر 2023 WWDC؟

سيبدأ مؤتمر المطورين السنوي WWDC لعام 2023 يوم الاثنين بتاريخ 5 يونيو وسيستمر حتى يوم الجمعة بتاريخ 9 يونيو. وسيُبث مباشرةً في موقع آبل الرسمي وApple TV وموقع يوتيوب.