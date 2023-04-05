خدمة VPN الجديدة من كاسبرسكي توفر السرعة القصوى مع بروتوكول Wireguard

أعلنت شركة كاسبرسكي عن إطلاق تحديث لشبكتها الخاصة الافتراضية الجديدة Kaspersky VPN المعززة ببروتوكول Wireguard لضمان مستوى أفضل من الحماية والشفافية.

وقالت الشركة إنها أضافت ميزات أخرى للشبكة، ومن ذلك: الوضع المظلم، ومواقع جديدة للاتصالات. وأضافت أن شركة بانغو Pango، مزود البنية التحتية للشبكات الافتراضية لشركة كاسبرسكي، خضعت لتدقيق أمن التطبيقات الذي أجرته شركة Aon للحلول السيبرانية.

وشهدت أسواق الشبكة الخاصة الافتراضية الوطنية حول العالم ارتفاعًا مستمرًا في عام 2022، إذ بلغ حجم سوقها العالمي 44.6 مليار دولار أمريكي.

وتبيّن من خلال دراسات مختلفة أن الأشخاص يستخدمون هذه الشبكات لأغراض متعددة، ومن أبرزها على وجه الخصوص حماية البيانات الشخصية، أو لاستخدام شبكات واي فاي العامة بصورة آمنة، أو لتعزيز الأمن على أجهزتهم.

ومن أهم التحديثات التي أُدخلت على شبكة كاسبرسكي الخاصة الافتراضية الجديدة هي إضافة بروتوكول Wireguard، لتصبح قادرة الآن على دعم بروتوكولين، وهما: Hydra و Wireguard. ولمّا كان البروتوكول المضاف حديثًا ينتمي إلى فئة البروتوكولات مفتوحة المصدر، فإنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مصداقية الشبكة.

ويعمل البروتوكول ذاته حاليًا على أجهزة ويندوز، وهناك خطط لإضافة منصات أخرى، مثل: ماك أو إس، وآي أو إس، وأندرويد خلال العام الجاري. ومن شأن هذا التغيير أن يتيح للمستخدمين اختيار البروتوكول الذي يجب استخدامه، سواء كان Wireguard أو Hydra.

وفي نهاية العام الماضي، خضعت بانغو Pango أيضًا لتدقيق الثقة من شركة Aon للحلول السيبرانية، وذلك بهدف إجراء تقييم أمني يركز على خصوصية الشفرة المصدرية Catapult Hydra الخاصة بالشركة، ومنصة الشبكة الخاصة الافتراضية للشركاء Partner VPN. وأكدت النتائج التي خرج بها التدقيق على سلامة وسرية أنشطة المستخدمين.

وإضافة إلى البروتوكول الجديد، أصبح المظهر الداكن متاحًا في الإصدار الجديد، لاسيما أنه يعدّ اليوم جزءًا مهمًا من تصميم تجربة المستخدم UX الذي سيسمح للمستخدمين بتكييف المنتج بما يتوافق مع احتياجاتهم.

وفضلًا عن ذلك، أضاف الإصدار الجديد مواقع جديدة يمكن للعملاء الربط معها. وأُدرجت في عام 2023 أربعة مواقع إضافية، وهي: بنغلاديش دكا، وليختنشتاين فادوز، وروسيا نوفوسيبيرسك، والصين شنغهاي.

وتقول كاسبرسكي إنه شبكتها الخاصة الافتراضية تعد الحل الأسرع في السوق حاليًا، بعد أن تمكنت من تجاوز مزودي الشبكات الخاصة الافتراضية الرئيسيين في السوق، بناءً على النتائج التي خرج بها اختبار AV-TEST الأخير.

وحلّت شبكة كاسبرسكي في المركز الأول بين فئات الشبكات التي خضعت لأكبر عدد من الفحوص، كما أظهرت إمكانات تنزيل رائعة وسرعات عليا عند تحميل الملفات من نوع تورنت في الاختبارات المحلية والخارجية. وعلاوةً على ذلك، أثبتت شبكة كاسبرسكي قدرة على مقاومة التسرب بمستويات لا يمكن منافستها في اختبارات الصناعة في كافة فئات الاختبارات.

وقالت (مارينا تيتوفا)، نائب الرئيس لشؤون تسويق المنتجات الاستهلاكية في كاسبرسكي: «تعد شبكتنا الخاصة الافتراضية أحد أفضل الحلول في السوق، لأنها قادرة على تلبية جميع الاحتياجات الأساسية للمستخدمين. إننا لا نقصد هنا عدد المواقع المتاحة فحسب، بل يتعلق الأمر أيضًا بأداء السرعة، وفق ما ظهر من خلال نتائج اختبار AV-TEST، ومقاومة التسرب، والأهم من ذلك كله، سياسة الخصوصية الموثوقة والشفافة التي تُحقِّق منها بعد التدقيق الأخير الذي أجرته Aon للحلول السيبرانية. وسنواصل مساعينا لتطوير منتجنا هذا وفقًا للاحتياجات المحتملة للمستخدمين، إلى جانب ضمان أعلى مستويات الجودة في حلولنا».