جوجل تعلن عن سياسة جديدة لحذف الحسابات في تطبيقات أندرويد

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن سياسة جديدة لحذف الحسابات لتطبيقات أندرويد، تفرض بموجبها أن يكون لدى التطبيقات، التي توفر إنشاء الحسابات، طريقة سهلة لحذف الحسابات أيضًا.

وقالت الشركة إنها ستبدأ تطبيق هذه السياسة مطلع العام المقبل، وهي بذلك تحذو حذو شركة آبل، التي طبّقت سياسة مماثلة في 30 حزيران/ يونيو 2022 للتطبيقات على متجر التطبيقات (آب ستور) App Store.

وأضافت جوجل أنها ستطلب من المطورين الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بحذف بيانات تطبيقاتهم في نموذج أمان البيانات Data Safety بحلول 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وستنعكس ردود المطورين على النموذج في قسم أمان البيانات Data Safety في متجر (جوجل بلاي) Google Play، الأمر الذي يوفر للمستخدمين معلومات بشأن ممارسات جمع البيانات للتطبيق في شكل ملصقات.

وذكرت جوجل أنها ستُعدِّل، مع هذه السياسة الجديدة، قسم أمان البيانات في متجر (بلاي) ليعكس على نحو أفضل عناصر التحكم في البيانات المتاحة في المتجر.

وقالت عملاقة البحث الأمريكية إن المستخدمين سيبدؤون، مطلع العام المقبل، رؤية شارات حذف البيانات في متجر (بلاي) على التطبيقات التي أكملت نماذجها، وعدّلت كودها للسماح بحذف الحسابات.

وأوضحت جوجل أنه يجب على التطبيقات أن توفر «خيارًا لبدء حذف الحساب والبيانات من داخل التطبيق وكذا على الإنترنت»، ويجب أن تكون الميزة سهلة الاكتشاف.

وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب السياسة أيضًا من المطورين حذف بيانات المستخدم من خوادمهم عند حذف الحساب. وإذا احتاج المطور إلى الاحتفاظ ببيانات المستخدم لأسباب محددة، فيجب عليه إعلام المستخدمين بذلك في التطبيق.

وقالت جوجل في إعلانها: «كما تنص السياسة الجديدة، فعند تنفيذ طلب لحذف حساب، يجب عليك أيضًا حذف البيانات المرتبطة بهذا الحساب».

وأضافت الشركة أن الميزة توفر أيضًا للمطورين طريقة لتوفير المزيد من الخيارات، ومن ذلك تمكين المستخدمين الذين قد لا يرغبون في حذف حساباتهم بالكامل من اختيار حذف البيانات الأخرى فقط؛ حيثما أمكن ذلك (مثل: سجل النشاط، أو الصور، أو مقاطع الفيديو). وبالنسبة للمطورين الذين يحتاجون إلى الاحتفاظ ببيانات معينة لأسباب مشروعة، مثل: الأمان، أو منع الاحتيال، أو الامتثال التنظيمي، فيجب عليهم الكشف عن ممارسات الاحتفاظ بالبيانات.

هذا، وستوفر الشركة فترة سماح ممتدة حتى 31 أيار/ مايو 2024 للمطورين الذين قد يحتاجون إلى بعض الوقت لتنفيذ ذلك. لكنهم سيحتاجون إلى تقديم طلب صريح لها من خلال وحدة تحكم (جوجل بلاي).