أسوس تعلن عن حاسوب الألعاب المحمول باليد ROG Ally
أجهزة محمولة

أسوس تعلن عن حاسوب الألعاب المحمول باليد ROG Ally

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أعلنت شركة أسوس عن حاسوب الألعاب المحمول باليد (آر أو جي آلي) ROG Ally، الذي يأتي لينافس حاسوب (ستيم دك) Steam Deck من شركة ألعاب الفيديو الشهيرة (فالف) Valve.

ويعمل حاسوب ROG Ally الجديد بنظام التشغيل ويندوز 11. وقد أُعلن عنه في 1 نيسان/ أبريل الجاري ولأنه في هذا اليوم اعتادت الشركة على إطلاق أخبار كاذبة للاحتفال بما يُسمى «كذبة نيسان/ أبريل» فإن الإعلان لم يُأخذ على محمل الجد.

ولكن الشركة التايوانية أكدت ذلك بتغريدة على موقع تويتر، حيث نشرت مقطع فيديو قصيرًا يستعرض قدرات وميزات حاسوب الألعاب الجديد، ويوجد صفحة خاصة بالمنتج على موقع الشركة.

ولم تكشف أسوس عن كثير من تفاصيل ROG Ally، إذ اكتفت بالقول إنه يعمل بشريحة مخصصة من نوع (أي إم دي أي بي يو) AMD APU، التي تعمل مع وحدة معالجة الرسومات (آر أو جي إكس6 موبايل إي جي بي يو) ROG X6 Mobile eGPU. وتأتي شاشة الحاسوب بدقة 1080p وبمعدل تردد قدره 120 هرتز.

ولأن الحاسوب يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، فيبدو أن خدمات بث الألعاب السحابية جميعها ستُدعم، ومن ذلك: (ستيم) Steam من (فالف)، و(إكس بوكس كلاود جيمينج) Xbox Cloud Gaming.

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وبالإضافة إلى المواصفات، لم تعلن أسوس عن معلومات بشأن موعد إطلاق ROG Ally أو سعره. ولكن يمكن الآن التسجيل في الصفحة الخاصة بالمنتج على موقع أسوس للحصول على إشعار حين فتح باب طلب الحاسوب.

أسوس تعلن عن حاسوب الألعاب المحمول باليد ROG Ally

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