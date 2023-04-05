أبرز التطبيقات التي تساعدك في تتبع ضغط الدم بسهولة 

يُعد ارتفاع ضغط الدم واحد من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا في العالم، وتشير التقديرات إلى أن معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم لا تظهر لديهم أي علامات أو أعراض، ومع ذلك؛ يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل: النوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو فشل القلب أو الفشل الكلوي.

لذلك تعتبر الإدارة السليمة لضغط الدم أمرًا ضروريًا لتكون استباقيًا في متابعة حالتك الصحية، وتعد المواظبة على قياس ضغط الدم في المنزل من أهم طرق الإدارة تلك؛ إذ تتيح لك تتبع الاستجابة للتمارين الرياضية والأدوية والتغييرات في العلاج بسهولة. والآن مع أجهزة قياس الضغط المنزلية يمكنك قياس ضغط الدم في المنزل بشكل أكثر انتظامًا.

ويمكنك تتبع ضغط الدم من خلال هاتفك الذكي؛ إذ يوجد العديد من التطبيقات التي تساعدك في تسجيل قياسات ضغط الدم وتتبعها بانتظام والحرص على عدم تجاوزها الحد الصحي.

إليك مجموعة من التطبيقات التي يمكنك الاعتماد عليها لتسجيل قياسات ضغط الدم وتتبعها بسهولة:

1- تطبيق Withings Health Mate:

يتميز تطبيق (Withings Health Mate) أنه يساعدك على تتبع ضغط الدم، بالإضافة إلى تتبع أنواع متعددة من الأنشطة والبيانات الصحية، مثل نشاطك الرياضي، ووزنك ونومك، فهو تطبيق شامل لمراقبة صحتك.

يتيح لك هذا التطبيق تسجيل قياسات ضغط الدم، وفهم النتائج بسهولة من خلال ملاحظات واضحة تستند إلى توصيات من الجمعية الأوروبية لارتفاع ضغط الدم (EU) وجمعية القلب الأمريكية.

كما يتيح لك قسم الإحصائيات في التطبيق متابعة حالة ضغط الدم لديك أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا، ويمكنك أيضًا من خلال التطبيق مشاركة القياسات مع الطبيب بسهولة.

كما يتيح لك هذا التطبيق تعيين هدف يومي، أو تحديد أهداف أسبوعية متعلقة بالنشاط البدني للحفاظ على نمط حياة صحي. بالإضافة إلى ذلك؛ يتوافق التطبيق مع أكثر من 100 تطبيق من أفضل تطبيقات الصحة واللياقة البدنية، ومنها: Apple Health، و Google Fit، و Strava، و MyFitnessPal، و Runkeeper2، وغيرها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة هواوي في متجر (AppGallery) التابع لهواوي.

2- تطبيق SmartBP:

يتيح لك تطبيق (SmartBP) إدارة قياسات ضغط الدم وتتبع تقدمك بسهولة، إذ يسمح لك بتسجيل معلومات ضغط الدم وتتبعها وتحليلها ومشاركتها باستخدام هاتفك أو ساعتك الذكية.

يمكنك من خلال هذا التطبيق تتبع معلومات ضغط الدم بالتفصيل، إذ يتيح لك تسجيل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي ومعدل النبض والوزن، وإضافة الملاحظات بسرعة باستخدام (الوسوم) Tags مما يسهل عليك البحث عنها.

كما يتيح لك التطبيق إنشاء تقارير ضغط الدم بتنسيق PDF مع بيانات ضغط الدم والرسوم البيانية والإحصاءات ومشاركتها بسهولة مع طبيبك أو أفراد العائلة. ويمكنك أيضًا تعيين تذكيرات لفحص ضغط الدم بانتظام.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Welltory: Heart Rate Monitor:

يُعد ضغط الدم أحد المقاييس العديدة التي يمكن لتطبيق (Welltory) تتبعها وتحليلها بمرور الوقت، إذ يمكنك من خلاله تسجيل معدلات نبض القلب التي تقيسها من خلال ساعة آبل، ويوفر لك تحليلات يومية حول أدائك في التمارين الرياضية، والنوم والوزن، كما يقدم لك توصيات حول كيفية التعامل مع التوتر ونوبات الهلع والأرق.

صُمم تطبيق (Welltory) لمساعدة المستخدمين على تحسين صحتهم من خلال الحفاظ على توازن مستويات الطاقة والتوتر، ووفقًا لبيانات الشركة المطورة للتطبيق أبلغ 82% من المستخدمين للتطبيق عن زيادة الطاقة وتقليل الإجهاد لديهم في غضون 30 يومًا فقط من استخدام التطبيق.

يتميز هذا التطبيق أنه يتزامن مع الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة تتبع اللياقة البدنية الشهيرة، مثل: أجهزة FitBit، و Garmin، و MiFit، و Polar، و Oura، و Withings، ويتزامن أيضًا مع عدد من تطبيقات الصحة واللياقة البدنية والإنتاجية، مثل: Apple Health، و Runkeeper، و RescueTime، و SleepCycle، و Lifesum، و Noom، وغيرها.

يتيح لك هذا التطبيق تسجيل قياسات ضغط الدم يدويًا في التطبيق مجانًا، ولكن إذا كنت تحتاج إلى استيراد القياسات تلقائيًا من جهاز ضغط الدم الذكي، أو الحصول على تحليلات يمكن أن تساعدك في تغيير نمط حياتك ستحتاج إلى الاشتراك في التطبيق.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة هواوي في متجر (AppGallery).

4- تطبيق Blood Pressure Tracker:

يتيح لك تطبيق (Blood Pressure Tracker) الحفاظ على ضغط الدم عند المعدلات الطبيعية، عن طريق تسجيل قياساته باستمرار، بالإضافة إلى التحديثات المتعلقة بحالتك الصحية، ثم تحليلها.

كما يتيح لك هذا التطبيق إضافة قياسات أخرى؛ مثل: وزنك ومعدل نبضك إلى كل قراءة، ووضع جدول مناسب لتناول الدواء وتنظيم الجرعة، وتنظيم السجلات حسب الأسابيع والشهور والسنوات. علاوة على ذلك؛ يدعم التطبيق عدة لغات ويسمح لك بمشاركة التقارير عبر العديد من الأجهزة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي فقط.

5- تطبيق +Blood Pressure Tracker:

يتيح لك تطبيق (+Blood Pressure Tracker) مراقبة ضغط الدم والوزن ومستوى الأكسجين في الدم ومستوى السكر في شاشة واحدة. ويمكنك أيضًا إضافة أي معلومات أخرى تحتاجها في المساحة المخصصة للملاحظات داخل التطبيق، بحيث يمكنك إضافة أي معلومات إضافية تحتاجها، مثل: ما تشعر به على مدار اليوم وقد يؤثر في ضغط الدم، مثل: التعب، والتوتر، والقلق، وغير ذلك.

بالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك تتبع أدويتك والانتظام بها، فقط اختر الدواء التي تستخدمه من القائمة وأضف ملاحظات له، وموعد الجرعة، ما يتيح لك الاحتفاظ بقائمة الأدوية معك سواء لنفسك أو لأحبائك، يومكنك تصدير قائمة الأدوية هذه من خلال تقرير وإرسالها إلى أي شخص.

يتيح لك التطبيق أيضًا عرض الرسوم البيانية وإنشاء تقارير مخصصة بضيغة PDF حتى يمكنك مشاركتها مع طبيبك أو أفراد العائلة بسهولة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد وساعة آبل في آب ستور فقط.