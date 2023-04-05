يُعد تحرير ملفات PDF من الأمور الهامة والضرورية في العمل الإداري والتعليمي وغيرها من المجالات الأخرى. وعلى الرغم من توفر العديد من الأدوات المدفوعة لتحرير ملفات PDF، هناك الكثير من الأدوات المجانية التي تقوم بالمهمة نفسها بكفاءة عالية. وفي هذا المقال سنستعرض 5 من أبرز الأدوات المجانية لتحرير ملفات PDF:

1- أداة Sejda :

تتيح أداة Sejda تحرير النصوص الموجود سابقًا في ملفات PDF دون إضافة علامة مائية، ويمكن استخدامها في متصفح الويب دون الحاجة إلى تنزيل أي برامج، ولكن يمكنك تنزيل الإصدار الخاص بسطح المكتب إذا كنت تفضل استخدامه بدلًا من رفع الملفات عبر الإنترنت.

هناك بعض الميزات المتوفرة في إصدار سطح المكتب مثل: دعم المزيد من أنواع الخطوط ولكن لا يسمح لك بإضافة ملفات PDF بواسطة رابط URL أو من خدمات التخزين السحابي، ولكن عند استخدام الأداة عبر الإنترنت يمكنك إضافة ملف PDF من Dropbox أو OneDrive أو Google Drive.

تحذف أداة Sejda جميع الملفات المحملة إليها تلقائيًا بعد ساعتين، ويعمل إصدار سطح المكتب في حواسيب ويندوز، وماك والحواسيب التي تعمل بنظام Linux.

2- أداة PDFgear:

تسمح أداة PDFgear بتحرير النص في ملفات PDF وإضافة توقيع، وتحويل الملف إلى تنسيقات أخرى، وإضافة تعليق وإدراج العلامة المائية الخاصة بك. بالإضافة إلى إمكانية حذف الصفحات، وإضافة كلمة مرور إلى الملف، وضغط ملفات PDF، وغيرها.

يمكنك تنزيل PDFgear في حواسيب ويندوز، وحواسيب ماك، مجانًا من الموقع الرسمي.

3- أداة Canva:

بالإضافة إلى إمكانية إنشاء تصاميم فريدة وعالية الجودة باستخدام Canva يمكنك استخدام الأدوات التي توفرها لتحرير ملفات PDF. إذ تتيح Canva تعديل النص بالكامل، وضبط نوع الخط وحجمه ولونه. ويمكنك أيضًا إضافة روابط تشعبية إلى النص وإضافة توقيعك.

من ناحية أخرى، يمكنك الاستفادة من أدوات التحرير المتوفرة في Canva لتعديل الصور الموجودة في الملف، وإضافة الأشكال وصفحات جديدة إلى ملف PDF وتضمين المخططات وغيرها. وبعد الانتهاء من التحرير، يمكنك حفظ الملف بتنسيق PDF مرة أخرى أو حفظه بتنسيق آخر من التنسيقات التي توفرها Canva.

4- أداة TinyWow:

تتيح لك أداة TinyWow تحرير النص الموجود في ملف PDf، وإضافة المزيد من النصوص، وتظليل جمل معينة من النص، وتضمين الأشكال المختلفة، وإضافة الصور، والتوقيع. كما يمكنك أيضًا تغيير ترتيب الصفحات، وحذفها وإضافة صفحات جديدة إلى الملف.

وللبدء باستخدام أداة TinyWow لتحرير ملفات PDF حملها من جهازك أو حسابك في Google Drive. وبعد الانتهاء من التحرير، يمكن حفظ جميع المستندات المحررة مرة أخرى في شكل ملف pdf في حاسوبك.

5- أداة PDFescape:

تحتوي أداة PDFescape على الكثير من الميزات لتحرير ملفات PDF، ومعظم تلك الميزات مجانية. إذ يمكنك إضافة نص إلى ملف PDF وصور وروابط وغيرها، ولكن ميزة تحرير النص الموجود سابقًا في الملف غير مجانية.

وعند إضافة النصوص إلى الملف، يمكنك اختيار حجم الخط، ونوعه، ولونه، وتغيير المحاذاة، وتطبيق بعض التأثيرات في النص مثل: bolding، underlining، وitalics.

يمكنك أيضًا الرسم في ملف PDF، وإضافة ملاحظات، وأشكال مختلفة، وتعليقات توضيحية. كما تتيح لك أداة PDFescape حذف بعض الصفحات من الملف، وتغيير ترتيبها، وإضافة المزيد من الصفحات. وبعد الانتهاء من التحرير، يمكنك تنزيل ملف PDF المحرر في حاسوبك دون الحاجة إلى إنشاء حساب.