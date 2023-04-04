نصائح لالتقاط أفضل صور ذاتية

يلتقط معظم الأشخاص صورًا ذاتية (selfie) في المناسبات المختلفة، بهدف نشرها في منصات التواصل الاجتماعي ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة والمتابعين، ولكن قد يكون من الصعب الحصول على صورة ذاتية مثالية، إذا لم نتأكد من الإضاءة الجيدة والزاوية الصحيحة للكاميرا وغيرها من العوامل التي تؤثر في جمال الصورة الذاتية.

وفي هذا المقال سنقدم مجموعة من النصائح البسيطة لمساعدتك في التقاط أفضل صورة ذاتية مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة في جمال تلك الصور، سواء كنت تلتقطها بهدف التسلية أو لأغراض مهنية:

ضع أمامك مصدرًا للضوء:

الإضاءة المناسبة تُعد واحدة من أهم العوامل التي تؤثر في جودة الصورة، لذا حاول التقاط الصورة الذاتية في مكان يحتوي على إضاءة جيدة، وتجنب الأماكن المظلمة أو الإضاءة الزائدة. وسواء كنت تستخدم مصباحًا للإضاءة أثناء التصوير داخل غرفة أو كنت تعتمد على ضوء الشمس، يجب أن تواجه دائمًا مصدر الضوء للحصول على أفضل النتائج.

وإذا كنت تستخدم حلقة الضوء (selfie light ring)، لإضفاء المزيد من السطوع في الصورة، فحافظ على مسافة مناسبة بينك وبينها لمنع الحصول على صورة ساطعة بشكل مفرط.

تجنب استخدام الفلاش:

تجنب تشغيل خيار (الفلاش) flash أثناء التقاط صور ذاتية؛ لأنه يسلط الضوء على العنصر الرئيسي في الصورة وهو أنت بينما تبقى الخلفية والمناطق الأخرى المحيطة بك معتمة. بالإضافة إلى ذلك، يتسبب ضوء الفلاش الصادر من الهاتف، في مشكلة (تأثير العين الحمراء) Red-eye effect بحيث يظهر بؤبؤ العين باللون الأحمر.

التقط عدّة صور ذاتية من زوايا مختلفة:

لضمان الحصول على أفضل صورة ذاتية، جرب التصوير من عدة زوايا مختلفة، فلا توجد زاوية معينة تناسب جميع الأشخاص، والكثير من الأشخاص لا تكون صورهم الذاتية جيدة إذا التقطوها من الأمام، وقد يظهرون بشكل أفضل إذا التقطوها من أحد الجوانب، وبزوايا مختلفة.

استخدم وضع portrait:

تحتوي معظم الهواتف على وضع portrait للكاميرا الأمامية، الذي يعمل على تشويش الخلفية وإبراز العنصر الرئيسي في الصورة. وإذا لم يتوفر وضع portrait في هاتفك أو نسيت استخدامه، فاستخدم أحد تطبيقات تعديل الصور لإضافة تأثير ضبابي في الخلفية إلى صورك.

بالنسبة إلى مستخدمي هواتف آيفون طراز (iPhone 8 Plus) والطرز الأحدث فإن وضع portrait يتضمن تأثيرات مدمجة تُسمى (Portrait Lighting) يمكن استخدامها عند التقاط الصور الذاتية، وهي: contour light، وstudio light، وstage light، وstage light MONO، وHigh-Key Light Mono.

نظّف عدسة الكاميرا واستخدم عصا السيلفي:

قد تبدو صورك الذاتية ضبابية إذا كانت عدسة كاميرا هاتفك متسخة. لذا من الأفضل تنظيف الكاميرا قبل التقاط الصورة. وإذا كانت يداك ترتجف قليلًا أثناء الإمساك بالهاتف، فقد تحصل على صورة غير واضحة، في هذه الحالة استخدم عصا سيلفي للحصول على صور أفضل.

تحقق من الخلفية:

يجب التحقق من أن الخلفية مناسبة قبل التقاط الصور لتجنب ظهور عناصر غير ملائمة في الخلفية. وحاول اختيار خلفية بسيطة، ولا تلتقط صورتك أمام جدران ذات ألوان مزعجة أو خلفيات مزدحمة بالأشخاص أو العناصر الأخرى.

استخدم الكاميرا الخلفية:

تتمتع الكاميرا الخلفية بميزات أفضل من الكاميرا الأمامية. لذا؛ يمكنك قلب هاتفك ومحاولة التقاط صور ذاتية باستخدام الكاميرا الخلفية. لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت للاعتياد على طريقة التقاط الصور الذاتية من زاوية مناسبة وذلك لعدم قدرتك على معاينة الصور قبل التقاطها، كما هو الحال أثناء استخدام الكاميرا الأمامية.

استخدم تطبيقات تحرير الصور:

يمكنك الاستعانة بأحد تطبيقات تحرير الصور لإضافة بعض التأثيرات أو المرشحات، أو الملصقات إلى صورك الذاتية، ولكن لا تفرط في إضافتها؛ لتحافظ على صورتك طبيعية.