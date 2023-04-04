ما هي ميزة Vision Booster وكيف يمكن تفعيلها في هواتف سامسونج جالاكسي؟

تستخدم شركة سامسونج الكثير من التقنيات الحديثة في هواتف جالاكسي لمنحها ميزات فريدة، مثل: ميزة (تعزيز الرؤية) Vision Booster. فمع إصدار سلسلة هواتف Galaxy S22 أضافت سامسونج هذه الميزة لتعزيز الرؤية عندما تكون شاشة الهاتف تحت ضوء الشمس الساطع. فما هي ميزة تعزيز الرؤية، وكيف يمكن تفعيلها؟

ما هي ميزة Vision Booster؟

Vision Booster هي ميزة متوفرة في هواتف سامسونج الحديثة مثل: سلسلة هواتف Galaxy S22 و Galaxy S23، بالإضافة إلى Galaxy A54 الذي أعلنت عنه شركة سامسونج قبل أسبوعين، وتعمل تلقائيًا على زيادة سطوع شاشة الهاتف عند تفعيل ميزة Adaptive Brightness في الإعدادات الخاصة بالشاشة، وعندما تكتشف المستشعرات الموجودة في الهاتف وجود ضوء ساطع جدًا يحيط به.

يزداد سطوع الشاشة في هاتفي Galaxy S22 Ultra و Galaxy S23 Ultra أثناء عمل ميزة Vision Booster ليبلغ 1750 شمعة، بينما يبلغ سطوع الشاشة في الطرز الأخرى 1500 شمعة.

ولا تقتصر وظيفة ميزة تعزيز الرؤية على زيادة السطوع، بل تقلل أيضًا من التباين وتضبط درجات الألوان في الشاشة، لإنتاج صور أكثر وضوحًا ويسهل رؤيتها تحت أشعة الشمس المباشرة حتى عند استخدام الوضع الداكن (Dark mode).

ومن خلال خفض التباين وضبط درجات الألوان، يمكن أن يقل استنزاف طاقة البطارية، وبذلك، تفيد هذه الميزة في تعزيز رؤية العناصر في شاشة الهاتف أثناء استخدامه تحت أشعة الشمس الساطعة، وتحافظ أيضًا على عمر البطارية.

كيفية تفعيل ميزة Vision Booster

تعمل ميزة تعزيز الرؤية تلقائيًا عندما يكتشف مستشعر الضوء الخاص بالهاتف ضوء الشمس الساطع، ولكن يجب تفعيل ميزة (السطوع التكيفي) Adaptive Brightness أولًا. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح هاتفك ومرر إلى الأسفل من أعلى الشاشة مرتين، لإظهار شريط الحالة (status bar) الذي يعرض الوقت وحالة البطارية وأيقونات أخرى. انقر فوق الزر الثلاثي النقاط الموجود في الجهة اليُمنى من شريط التمرير الخاص بتغيير سطوع الشاشة ( brightness slider) . فعّل خيار (السطوع التكيفي) Adaptive Brightness.

بعد تفعيل Adaptive Brightness، في أي وقت تكون فيه تحت ضوء الشمس الساطع، ستعمل ميزة Vision Booster تلقائيًا لجعل العناصر الظاهرة في شاشة هاتفك أكثر وضوحًا. وتذكر أن هذه الميزة تعمل فقط عندما يكتشف الهاتف ضوءًا ساطعًا جدًا، ولا يمكنك استخدامها وقتما تشاء.