مايكروسوفت تعلن عن قاعدة التوصيل Surface Thunderbolt 4 Dock

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء رسميًا عن قاعدة التوصيل (سيرفس ثندربولت 4 دوك) Surface Thunderbolt 4 Dock، وذلك بعد ساعات من نشر تسريبات عنها.

وتمتاز القاعدة الجديدة بأنها تتصل بأجهزة (سيرفس) عبر منفذ (يو إس بي-سي) USB-C بدلًا من منفذ (سيرفس كونكت) Surface Connect الخاص بمايكروسوفت.

وقالت مايكروسوفت في منشور على مدونتها إنها تخطط للاستمرار في بيع قاعدة التوصيل (سيرفس دوك 2) Surface Dock 2 الحالية التي تأتي مع منفذ (سيرفس كونكت)، والتي صُممت لأجهزة (سيرفس) التي لا تمتلك منفذ (يو إس بي-سي) أو (ثندربولت 4) Thunderbolt 4.

وستدعم قاعدة التوصيل الجديدة (سيرفس ثندربولت 4 دوك) الأجهزة من غير أجهزة (سيرفس)، وذلك للمرة الأولى. ويمكن توصيلها عبر منفذ (يو إس بي-سي)، وهي تدعم سرعات نقل للبيانات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية، والشحن باستطاعة 96 واط بفضل دعم (ثندربولت 4).

ويوجد في الجزء الأمامي من قاعدة التوصيل منفذ (يو إس بي-سي) واحد إلى جانب منفذ (يو إس بي-أي) USB-A، ولا توجد فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية (إس دي) SD.

ويحتوي الجزء الخلفي من (سيرفس ثندربولت 4 دوك) على منفذي (يو إس بي-سي) ومنفذي (يو إس بي-أي) ومنفذ (إيثرنت 2.5 جيجابت) 2.5-gigabit ethernet، ومقبس للصوت، وفتحة لقفل الأمان.

ويُعتقد أن إطلاق قاعدة التوصيل الجديدة يشير إلى أن مايكروسوفت تتجه نحو التخلي عن منفذ (سيرفس كونكت)، خاصةً أن الشركة أطلقت حاسوبي (سيرفس لابتوب 5) Surface Laptop 5، و(سيرفس برو 9) Surface Pro 9 مع منافذ (يو إس بي-سي) التي تدعم (ثندربولت 4)، كما حافظت فيها على منفذ (سيرفس كونكت). لذا يُرجح أن تطلق الشركة لاحقًا جهاز (سيرفس) بدون (سيرفس كونكت) لصالح (يو إس بي-سي).

يُشار إلى أن شركة مايكروسوفت أطلقت جهاز (سيرفس 3) مع منفذ الشحن (مايكرو يو إس بي) Micro USB فقط، بدلًا من منفذ الشحن (سيرفس كونكت). وقد استغرقت مايكروسوفت بعض الوقت لدعم (يو إس بي-سي) وحتى معيار (ثندربولت 4) على أجهزة (سيرفس).

وكان منفذ (يو إس بي-سي) قد أُضيف إلى أجهزة (سيرفس) مع حاسوب (سيرفس برو 7) في عام 2019، وبعد سنتين بدأت الشركة تدعم (ثندربولت) مع جهاز (سيرفس برو 8). وفي عام 2020، قالت مايكروسوفت إن أجهزة (سيرفس) لم تدعم (ثندربولت) قبل ذلك لأسباب أمنية.

هذا، وقد قالت مايكروسوفت إن قاعدة التوصيل (سيرفس ثندربولت 4 دوك) ستتوفر اعتبارًا من اليوم عبر متجرها الإلكتروني مقابل 299.99 دولارًا أمريكيًا.