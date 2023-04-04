قيمة الدوجكوين تحلق عاليًا بعد تغيير طائر تويتر إلى صورة الكلب … عاجل

ارتفعت قيمة عملة (الدوجكوين) Dogecoin المشفرة أكثر من 30 في المئة يوم الاثنين بعد أن استبدل الرئيس التنفيذي لشركة تويتر (إيلون ماسك) بشعار الطائر الأزرق على موقع التواصل الاجتماعي صورة الكلب الذي يمثل شعار العملة المشفرة.

وطلب محامو تويتر وماسك من قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة إلغاء دعوى قضائية بقيمة 258 مليار دولار من عام 2022 اتهمت الملياردير بالتلاعب بسعر (الدوجكوين) ورفعها إلى أكثر من 36,000 في المئة.

وبعد تغيير شعار تويتر إلى صورة الكلب، نشر (ماسك) تغريدة تؤكد التغيير لمتابعيه الذين يتجاوز عددهم 133.5 مليون متابع. وقد ظهرت صورة الكلب لبعض مستخدمي تويتر، ومن ذلك مستخدمو موقع الويب.

وبدأ ماسك الترويج لعملة (الدوجكوين) منذ سنوات. وهو يُغرّد بصورة دورية عن العملة المشفرة، التي أُنشئت كمزحة في عام 2013، مما يتسبب في تقلبات متوقعة في كل مرة. وبحسب موقع CoinMarketCap.com، فإن (الدوجكوين) تأتي في المرتبة الثامنة بين العملات المشفرة من حيث القيمة، إذ تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 13 مليار دولار.

وفي ملف للمحكمة يوم الجمعة، وصف محامو ماسك تصريحاته العلنية عن العملة بأنها «تغريدات غير ضارة وغالبًا ما تكون سخيفة». لكن تأييد ماسك العلني للعملة يتجاوز رسائل وسائل التواصل الاجتماعي. إذ ذُكر اسم اثنتين من شركات ماسك الأخرى في الدعوى القضائية، وهما: تسلا، و(بورينج كومباني) Boring Company.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، أعلنت تسلا أنها ستقبل (الدوجكوين) لبعض البضائع. وفي ذلك الوقت، قال ماسك على تويتر إن تسلا «سترى كيف ستسير الأمور».

وارتفعت قيمة (الدوجكوين) أكثر من 20 في المئة بعد تلك التغريدة. وفي شهر كانون الثاني/ يناير 2022، قفزت قيمة العملة المشفرة نسبة بلغت 15 في المئة، بعد أن أعلن ماسك على تويتر بدء قبول الدفع بالعملة.

وتمتلك تسلا أصولًا رقمية في دفاترها، ومن ذلك عملة (البيتكوين) الشهيرة، ولا تزال تقبل (الدوجكوين) كوسيلة للدفع مقابل بعض البضائع.

وقال ماسك في مكالمة أرباح العام الماضي: «لم نبع أيًا من عملة (الدوجكوين) الخاصة بنا. فهي لا تزال لدينا». وأشار إلى أنه يحمل (الدوجكوين) شخصيًا أيضًا.