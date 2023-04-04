شركة T2 السعودية تتخطى 350,000 مستخدم لأنظمتها السحابية

قالت شركة T2 السعودية إن أنظمتها وخدماتها وحلولها المبتكرة تحظى باستحسان وثقة عدد كبير من الجهات الحكومية والقطاعات الكبرى في المملكة؛ إذ يستخدم منتجاتها أكثر من 350,000 مستخدم في المملكة وخارجها.

وقالت الشركة إنها تسعى إلى ترسيخ مكانتها بصفتها “المُمَكِّن الرقمي الأول ومركز الابتكار الرائد والموثوق في المملكة”. وتجدر الإشارة إلى أن T2 هي شركة سعودية أُسست في عام 2014 في العاصمة السعودية الرياض، وهي شركة متخصصة في بناء و تطوير المنتجات السحابية لدعم الأعمال وتسهيل العقبات التي تواجهها، إذ تقدم حلولًا برمجية ذكية قائمة للارتقاء بعمليات الأبحاث والتطوير وذكاء الأعمال؛ لضبط مؤشرات الأداء والإنجاز داخل المؤسسات والشركات.

كما تحظى شركة T2 بثقة عدد كبير من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية والقطاعات الكبرى التي تعتمد حلولها التقنية المتكاملة وأنظمتها المتنوعة وخدماتها الإلكترونية. جاء ذلك في تصريح خاص للبوابة العربية للأخبار التقنية على لسان رئيسها التنفيذي المهندس عبدالله الدوسري.

وقال الدوسري : “لقد تمكنّا بفضل الله من أن ننال ثقة عدد كبير من الجهات الحكومية والقطاعات الكبرى في المملكة العربية السعودية؛ من خلال تجربتها الناجحة للمنتجات والحلول والخدمات النوعية والمتطورة التي نقدمها كما تستخدم منتجاتنا في جميع الوزارات السيادية ونتطلع إلى ترسيخ مكانتنا بصفتنا المُمَكّن الرقمي الأول للمنتجات السحابية السعودية ومركز الابتكار الرائد والموثوق في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “تتمتع الحلول التي نُقدمها في شركة T2 بميزات عديدة، منها: المرونة العالية، والأمان المرتكز على أعلى المعايير، والدعم المتوفر على مدار الساعة من خلال قنوات اتصال احترافية”.

وتُقدم شركة T2 حلولًا ومنتجات سحابية، من أهمها: نظام OLE5، الذي يمثل الجيل الجديد من أنظمة المراسلات الإدارية؛ ومنصة RiCH المنصة الكبرى التي تجمع كل أدوات الاتصال في مكان واحد؛ ونظام أفيلو Availo، الذي يمثل الجيل الجديد والمتطور من أنظمة الحضور والانصراف؛ ونظام SigmaS المرن، الذي يساعد المؤسسات في إحداث تحول رقمي ناجح؛ ونظام مسجات، الذي يمثل منصة رائدة في تسهيل عملية التواصل بين المؤسسة والعملاء المستهدفين؛ من خلال توفير الأدوات الأساسية والاحترافية لهم. كما أن للشركة عدة فروع في الرياض، والقصيم، والأردن ومصر، ويعمل فيها أكثر من 300 موظف وموظفة يمثلون قاعدة النجاح والإبداع في الشركة.

وغيرت شركة T2 مفهوم تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات بشكل كبير؛ إذ تقوم بإدارة وتحليل البيانات الضخمة المرتكزة على المنصات الرقمية؛ حيث تتكامل الأفكار مع التنفيذ بتناغم احترافي. وتقدم الشركة حلولها التقنية لعملائها سواء بتطوير تقني مخصص أو بابتكار منتجات وحلول من نقطة الصفر وحتى إطلاقها.

وتحرص شركة T2 على تطوير منتجاتها المصممة خصوصاً لتلبّي متطلبات عملائها في مجالات وقطاعات حكومية وخاصة عدة، وذلك من خلال اعتمادها على فريق عمل شاب يتمتع بالمهارات والخبرات المطلوبة في بيئة عمل محفزة للتطور والإبداع؛ بهدف بناء مجتمع معرفي متطور يواكب التطور الرقمي الذي نشهده اليوم، وتقدم خبراتها الخاصة والفريدة لإيجاد أفضل الحلول أيًّا كانت التحديات.