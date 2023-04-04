شبكة Tor و Mullvad VPN تتعاونان لإطلاق متصفح ويب مجاني مميز

تعاونت الشركة المطورة لخدمة الشبكات الافتراضية الظاهرية (مالفاد في بي إن) Mullvad VPN مع منظمة خصوصية الإنترنت (تور بروجكت) Tor Project لإطلاق متصفح ويب جديد يهدف إلى الحفاظ على خصوصية المستخدمين قدر المستطاع دون الوصول فعليًا إلى شبكة (تور) Tor.

وتتألف شبكة (تور) Tor من سلسلة من الموجهات (رواتر) التي تُشفِّر حركة المرور للويب وتحميها من أعين المتلصصين، لذا لا يمكن أي أحد تتبع نشاطك أو عنوانك لبروتوكول الإنترنت IP حين تصفح الويب.

ولا يمكن إلا لمتصفحات محددة، مثل: متصفح (تور)، من الاستفادة من هذه الشبكة، والآن يأتي Mullvad Browser، الذي طوّره فريق (تور)، وتوزعه شركة Mullvad، ليقدم الدرجة ذاتها من الخصوصية التي يقدمها متصفح (تور).

وقال (جان جونسون)، الرئيس التنفيذي في Mullvad VPN: «من وجهة نظرنا، كانت هناك فجوة في السوق لأولئك الذين يرغبون في تشغيل متصفح يركز على الخصوصية، مثل: متصفح (تور)، ولكن باستخدام شبكة افتراضية خاصة VPN بدلًا من شبكة (تور)».

وعلى الرغم من أن استخدام شبكة (تور) أصبح مرادفًا للنشاط غير القانوني على الويب المظلم، فإن استخدامها قانوني في معظم البلدان، إذ ليس كل شيء على الويب المظلم غير قانوني، مثل: البحث، وموفري البريد الإلكتروني الآمن. ويمكن أيضًا استخدام شبكة (تور) للوصول إلى مواقع الويب العادية دون التعقب.

وتحقيقًا لهذه الغاية، يُخفي متصفح Mullvad الجديد بصورة افتراضية مُعامِلات معينة يمكن استخدامها لاستخراج المعلومات عن جهاز المستخدم وجعله قابلًا للتعريف، مثل: الخطوط وواجهات برمجة التطبيقات API للأجهزة. ويأتي المتصفح مع كون وضع الخصوصية مفعلًا افتراضيًا، وهو يحظر متتبعات الجهات الخارجية، ويسهل أيضًا حذف ملفات تعريف الارتباط أثناء جلسة التصفح.

وتقول Mullvad أيضًا أن هناك عددًا أقل من الإضافات، والمكونات الإضافية مقارنةً بمتصفحات الخصوصية الأخرى، وهو ما تدعي أنه يعني فرصًا أقل لكشف المستخدم عن هويته عن طريق الخطأ من خلال المجموعة الفريدة من المكونات الإضافية التي يمتلكونها.

وقالت (إيزابيلا فرنانديز)، المديرة التنفيذية لمشروع (تور): «إن تطوير هذا المتصفح باستخدام Mullvad يتعلق بتزويد الأشخاص بمزيد من خيارات الخصوصية المجانية لتصفح الويب مع تحدي نموذج الأعمال السائد للغاية لاستغلال بيانات الأشخاص. وتوضح هذه الشراكة أنه من الممكن تطوير حلول تقنية مجانية تعطي الأولوية لحماية الخصوصية للمستخدم».

وبطبيعة الحال، تتكامل شبكة VPN الخاصة بشركة Mullvad تمامًا مع المتصفح الجديد، ولكن يمكن استخدامه بدونها.

وتجدر الإشارة إلى أن متصفح Mullvad يمتاز أيضًا عن غيره بأنه مفتوح المصدر، ومتاح للتنزيل مجانًا الآن على أنظمة التشغيل ويندوز، وماك أو إس، ولينوكس.