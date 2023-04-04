بايدن يناقش مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماع مع المستشارين العلميين

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس (جو بايدن) سيناقش «المخاطر والفرص» التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الناس، والمجتمع، والأمن القومي خلال اجتماع مع مستشاري العلوم والتقنية في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجتمع بايدن، وهو من الحزب الديمقراطي، مع مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتقنية في اليوم نفسه الذي سيمثل فيه الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب)، وهو من الحزب الجمهوري، أمام المحكمة لمواجهة اتهامات جنائية.

ويواجه ترامب اتهامات جنائية تتعلق بدفع أموال لممثلة الأفلام الجنسية (ستورمي دانيلز)، قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، حتى تلزم الصمت بشأن علاقة جنسية تدعي أنها أقامتها معه.

ورفض بايدن التعليق على مشكلات ترامب القانونية، ويقول الخبراء الإستراتيجيون الديمقراطيون إن تركيزه على القضية سيؤدي إلى مكاسب سياسية لخصمه.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض في بيان قبل اجتماع بايدن: «سيناقش الرئيس أهمية حماية الحقوق والسلامة لضمان الابتكار المسؤول والضمانات المناسبة». وأضاف: «سيدعو الكونجرس إلى أن يمرر الحزبان تشريع الخصوصية بهدف حماية الأطفال والحد من البيانات الشخصية التي تجمعها شركات التقنية عنا جميعًا».

وطلب (مركز الذكاء الاصطناعي والسياسة الرقمية) من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية منع شركة (أوبن أي آي) OpenAI من إطلاق إصدارات تجارية جديدة من نموذج اللغة الكبير (جي بي تي-4) GPT-4.

وقد أذهل (شات جي بي تي) ChatGPT، روبوت الدردشة القائم على (جي بي تي-4)، الباحثين بقدرته على إنتاج استجابات شبيهة بالبشر لطلبات المستخدمين.

وقال (مركز الذكاء الاصطناعي والسياسة الرقمية) في شكواه إن روبوت الدردشة (شات جي بي تي-4) ChatGPT-4 من (أوبن أي آي) أخفق في تلبية معايير لجنة التجارة الفيدرالية المتمثلة في «الشفافية والقابلية للتفسير والعدالة والسلامة من الناحية التجريبية مع تعزيز المساءلة».

وحث السناتور الأمريكي الديمقراطي (كريس مورفي) المجتمع على التوقف عند النظر في تداعيات الذكاء الاصطناعي.

وقد أصدرت إدارة بايدن العام الماضي مخططًا بعنوان «قانون الحقوق» للمساعدة في ضمان حماية حقوق المستخدمين وسط انشغال شركات التقنية في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها.

ودعا (إيلون ماسك) والعشرات من قادة التقنية الآخرين مختبرات الذكاء الاصطناعي إلى إيقاف تطوير الأنظمة التي يمكنها منافسة الذكاء البشري.

وفي رسالة مفتوحة من (معهد مستقبل الحياة) Future of Life Institute، وقّعها ماسك، والرئيس المشارك لشركة آبل (ستيف ووزنياك)، والمرشح الرئاسي لانتخابات 2020 في الولايات المتحدة (أندرو يانج)، دُعيت مختبرات الذكاء الاصطناعي إلى إيقاف نماذج التدريب الأقوى من (جي بي تي-4).