أي هاتف في سلسلة Galaxy S23 من سامسونج مناسب لعملك؟

تدعم سلسلة هواتف Galaxy S23 من سامسونج العديد من الميزات التي تسهل عملك وتساعدك على زيادة الإنتاجية خاصة أثناء التنقل؛ ومنها: الأداء القوي، والبطارية التي تدوم طويلًا، والشحن الفائق السرعة، والشاشة الكبيرة، والكاميرا الاحترافية المتعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى التكامل مع تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

ولكن ما هو هاتف Galaxy S23 المناسب لعملك؟

تضم سلسلة (Galaxy S23) ثلاثة هواتف بأحجام مختلفة، وهي:

هاتف Galaxy S23 بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف S23 Plus بشاشة مقاسها 6.7 بوصات.

هاتف S23 Ultra بشاشة مقاسها 6.8 بوصات.

سيساعدك أي هاتف تختاره من هواتف السلسلة على الارتقاء بعملك بفضل أفضل التقنيات التي تقدمها سامسونج في هواتفها الرائدة، إذ تعمل الهواتف الثلاثة بالمعالج نفسه وهو (Snapdragon 8 Gen 2) المُصمم خصوصًا لهواتف هذه السلسلة، وهو ما يجعلها أسرع هواتف سامسونج جالاكسي المتاحة حاليًا في السوق.

كما تدعم الهواتف الثلاثة ميزات مبتكرة لزيادة الإنتاجية؛ مثل: Link to Windows، و Samsung DeX التي تتيح لك تشغيل تطبيقات أندرويد الموجودة في الهاتف مباشرة في حاسوبك الذي يعمل بنظام ويندوز دون الحاجة إلى تثبيت إصدارات سطح المكتب من التطبيقات، أو تسجيل الدخول إليها؛ مما يوفّر الوقت، ويساعد في زيادة الإنتاجية أثناء العمل.

وتدعم الهواتف الثلاثة أيضًا منصة الأمان (Samsung Knox) التي تتيح لك حماية بياناتك المهمة من الوصول غير المصرح به، والهجمات الضارة.

تعني كل هذه الميزات أن أي هاتف من هواتف سلسلة Galaxy S23 سيقدم لك الكثير في عملك، ولكن هناك بعض الاختلافات التي قد ترغب في أخذها في الاعتبار قبل الاختيار النهائي بين هواتف سامسونج Galaxy S23، و Galaxy S23 Plus، و Galaxy S23 Ultra حتى تتمكن من تحديد الهاتف المناسب لاحتياجاتك.

إليك مقارنة سريعة للميزات الرئيسية في الهواتف الثلاثة:

1- قلم S Pen:

يعتبر الاختلاف الأكبر بين هواتف السلسلة هو قلم (S-Pen)- الموجود في هاتف (Galaxy S23 Ultra) – الذي تطلق عليه سامسونج لقب (رفيق الإنتاجية)، إذ يُسهل عليك كتابة الملاحظات أثناء الاجتماع، وتحرير المستندات، ورسم الأفكار الجديدة، والتحكم في العروض التقديمية عن بُعد.

يعتمد أحدث إصدار من قلم (S Pen) في عمله على تقنية التعلم العميق لتحسين زمن الانتقال بشكل ملحوظ؛ للحصول على تجربة كتابة طبيعية وسلسة، كما تعمل شاشة هاتف (Galaxy S23 Ultra) الكبيرة التي تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا على تحسين التجربة بشكل أكبر للحصول على دقة أفضل، سواء كنت تقوم بتدوين الملاحظات في اجتماع، أو تعمل على رسم شيء توضيحي في العروض التقديمية أثناء مؤتمرات الفيديو.

لذلك إذا كنت من محبي قلم S Pen أو ترغب في الاستفادة من وظائفه المتعددة لأول مرة فإن هاتف (S23 Ultra) هو خيارك المناسب.

2- الشاشة:

يضم هاتف (Galaxy S23) شاشة مقاسها 6.1 بوصات، وبدقة +FHD ولديها معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وتتميز بالسطوع اللطيف والتمرير السريع، لذلك هذا الطراز يعد خيارًا مثاليًا لمن يفضلون هاتفًا صغير الحجم يسهل استخدامه بيد واحدة.

ويشترك هاتف (جالاكسي إس23 بلس) مع الطراز الأساسي في نوع الشاشة ودقتها ومعدل التحديث، ولكنها الاختلاف في أنها أكبر حجمًا، إذ تأتي بمقاس 6.6 بوصات، مع سطوع أعلى بنسبة 25%.

في حين يأتي هاتف (جالاكسي إس23 إلترا) مع أكبر شاشة بمقاس 6.8 بوصات، وبدقة (+WQHD)، مما يوفر دقة مذهلة لعرض المحتوى.

كما تدعم الشاشة في الهواتف الثلاثة إصدارًا مطورًا من تقنية تعزيز الرؤية (Vision Booster) وهي تقنية تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لتحسين الرؤية في مواجهة الإضاءة القوية في الظروف الخارجية.

وهذا يعني أن مع أي هاتف من هواتف سلسلة Galaxy S23 تختاره ستحصل على شاشة رائعة تتكيف مع البيئة المحيطة لتكون مريحة للعين، ولكن هاتف (جالاكسي إس 23 إلترا) يضم أكبر شاشة ذات أعلى دقة.

3- البطارية والشحن:

تتطلب الهواتف ذات الشاشات الكبيرة بطاريات كبيرة، وهذا هو الحال في هواتف سلسلة Galaxy S23، إذ تعكس الاختلافات في حجم الشاشة والسطوع والدقة الاختلافات في أحجام البطارية. ولكن بشكل عام؛ صُممت الهواتف الثلاثة لتعمل بشحنة واحدة طول اليوم حتى تتمكن من العمل وفقًا لشروطك ولا تقلق كثيرًا بشأن البطارية.

يأتي هاتف (جالاكسي إس23) ببطارية سعتها 3900 ميلّي أمبير/ الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واطًا، مما يعني أن بطارية الهاتف ستدوم معك من الصباح إلى المساء بشحنة كاملة واحدة حتى إذا كنت تستخدم هاتفك باستمرار طوال يوم عملك لكل شيء بدءًا من فحص رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، وتصفح الإنترنت وانتهاءً بالعمل في المستندات.

بينما يأتي هاتف (جالاكسي إس23 بلس) ببطارية سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واطًا.

ويأتي هاتف (جالاكسي إس23 إلترا) الأكبر في السلسلة بأكبر بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 25 واطًا.

وبالطبع؛ ستكون البطارية الكبيرة مفيدة إذا كنت تقضي معظم يومك في الاجتماعات الافتراضية أثناء التنقل، أو إذا كنت تعمل بشكل متكرر مع ملفات وسائط متعددة كبيرة.

النتيجة النهائية:

يُعد هاتف (Galaxy S23 Ultra) هو الخيار المناسب لعملك؛ بفضل الشاشة الكبيرة ودقتها العالية، والبطارية الكبيرة التي تدوم طول اليوم بشحنة واحدة، وقلم S Pen المضمن الذي يعد الرفيق المثالي لزيادة الإنتاجية.