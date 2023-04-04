تُعد سماعات الأذن اللاسلكية AirPods من آبل واحدة من أفضل السماعات اللاسلكية لما تتمتع به من ميزات عديدة، كالتصميم الفريد، والراحة التي توفرها للمستخدمين أثناء وضعها في الأذن، وجودة الصوت ووضوحه وغيرها الكثير من الميزات. وبالرغم من أنها تعمل بشكل ممتاز في معظم الأحيان، قد يواجه مستخدمي AirPods بعض المشكلات أثناء استخدامها.

وفي هذا المقال، سنذكر 5 من أكثر مشكلات AirPods شيوعًا وكيفية إصلاحها:

1- فشل اتصال AirPods بهاتف آيفون:

إذا لم تتمكن من توصيل AirPods بهاتف آيفون، فأعدهم إلى علبة الشحن وانتظر لمدة 15 ثانية، ثم أخرج السماعات مرة أخرى، وجرّب إعادة الاتصال. وإذا استمرت المشكلة، جرّب الحلول التالية:

إعادة تشغيل البلوتوث.

إعادة تشغيل هاتف آيفون.

إعادة ضبط سماعات AirPods، وذلك عن طريق إعادة سماعات الأذن إلى علبة الشحن، ثم الضغط على زر (الإعداد) setup الموجود في العلبة لمدة 15 ثانية حتى يومض مؤشر LED؛ ثم افتح علبة الشحن، وحاول إقران السماعات بالهاتف مرة أخرى.

2- سماعة واحدة فقط تعمل:

إذا كنت تستمع إلى المقاطع الصوتية ولاحظت أن سماعة واحدة فقط هي التي يصدر منها الصوت، فجرّب الحلول التالية:

إعادة شحن السماعات: ضع سماعات AirPods في علبة الشحن، واشحن علبة الشحن والسماعات بالكامل.

تنظيف السماعات: إذا استمرت المشكلة نفسها حتى بعد شحن السماعات، فقد يكون شيء ما عالق في سماعة AirPod التي لا تُصدر صوتًا أو في علبة الشحن نفسها. لذا؛ استخدم قطعة قطن لتنظيف الجزء السفلي من السماعة والجزء الداخلي من علبة الشحن.

إذا لم تنجح الطرق السابقة في حل المشكلة، فقد تحتاج إلى تغيير الإعدادات الخاصة بالسماعات في هاتف آيفون. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings ثم اختر (إمكانية الوصول) Accessibility. انقر فوق خيار (Audio/Visual) ثم اضبط المؤشر الخاص بخيار (Balance) ليصبح في المنتصف.

3- توقف AirPods بشكل غير منتظم:

تحتوي سماعات AirPods على (مستشعرات القرب) proximity sensors التي تكتشف متى تدخلها أو تخرجها من أذنيك، وهذا يساعد في تشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتًا تلقائيًا بحسب مكان السماعات إذا كانت داخل أذنيك أم لا. فإذا كنت تواجه مشكلة توقف الصوت أثناء وجود السماعات داخل أذنيك، قد تكون هناك مشكلة في المستشعرات.

في هذه الحالة يمكنك تعطيل ميزة (الكشف التلقائي عن الأذن) Automatic Ear Detection في إعدادات AirPods، باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings ثم اختر (البلوتوث) Bluetooth. انقر فوق الزر الذي يحمل رمز حرف (i) والظاهر بجانب أيقونة AirPods . أوقف تشغيل ميزة (الكشف التلقائي عن الأذن) Automatic Ear Detection.

سيؤدي ذلك إلى تقليل عمر البطارية لأن السماعات ستستخدم الكمية نفسها من الطاقة سواء كنت ترتديها أم لا، ولكنها لن تتوقف أثناء وضعها داخل أذنيك.

4- استنزاف طاقة بطارية AirPods بسرعة:

يساعد إيقاف تشغيل ميزة (الكشف التلقائي عن الأذن) Automatic Ear Detection في حل بعض المشكلات، لكنه يستنزف طاقة بطارية السماعات كما ذكرنا سابقًا. لذا يمكنك تحسين عمر بطارية AirPods من خلال ترك ميزة الكشف التلقائي عن الأذن مفعّلة. لأن ذلك سيؤدي إلى إيقاف AirPods تلقائيًا عند إزالتها من أذنك.

ولتشغيل الكشف التلقائي عن الأذن، ما عليك سوى اتباع الخطوات السابقة نفسها الخاصة بإيقاف تشغيل هذه الميزة. ولكن إذا كانت الميزة قيد التشغيل ولكنها لا تعمل، فحاول إعادة ضبط سماعات AirPods.

بعد ذلك، تأكد من نظافة AirPods، لأن مستشعر القرب لن يعمل إذا تراكم فوقه شمع الأذن أو مواد أخرى. وسيؤدي ذلك إلى أن تعمل سماعات الأذن باستمرار كأنها موجودة داخل أذنيك، مما يتسبب في استنزاف طاقة البطارية بسرعة.

5- سماعات AirPods لا تشحن:

إذا لم تبدأ سماعات AirPods بالشحن بعد وصلها بالشاحن فتحقق من أن كابل الشحن يعمل عن طريق وصله بهاتف آيفون، فإذا بدأ بالشحن فقد تكون المشكلة في منفذ Lightning في علبة الشحن الخاصة بسماعات AirPods.

تأكد من أن منفذ الشحن نظيف ولا يتراكم فيه الغبار، وجرب تنظيفه باستخدام أداة رفيعة لإزالة أي أوساخ متراكمة، ولكن كن حذرًا حتى لا تتلف الموصلات المعدنية الدقيقة الموجودة داخل المنفذ.

وإذا كان الكابل يعمل ولا توجد أوساخ متراكمة في منفذ الشحن، فاترك السماعات متصلة بالشاحن لمدة 15 دقيقة، وإذا لم تبدأ بالشحن فتواصل مع دعم آبل لإصلاحها أو استبدالها.