مقارنة شاملة بين هاتفي سامسونج Galaxy A54 و Galaxy A34

يُعد كل من هاتفي سامسونج Galaxy A54 و Galaxy A34 من الهواتف الممتازة ذات المواصفات العالية والسعر المتوسط، فكلاهما يمتاز بتصميم أنيق والشاشة العالية الدقة، وبطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/الساعة، بالإضافة إلى الكاميرات الخلفية الثلاثية ذات المواصفات العالية.

لكن هاتف Galaxy A54 يتميز بأنه يعمل بمعالج أسرع، ويدعم ميزة (معدل التحديث التكيفي) Adaptive Refresh Rate التي تساعد في الحفاظ على طاقة البطارية، وغيرها من الميزات التي سنوضحها في هذا المقال.

إليك مقارنة شاملة بين هاتفي سامسونج Galaxy A54 وGalaxy A34:

التصميم:

يتشابه تصميم هاتف سامسونج Galaxy A54 وGalaxy A34 مع تصميم هواتف سامسونج الرائدة الأحدث (Galaxy S23)، ويأتي كلاهما مع شاشة محمية بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass 5)، ويدعمان معيار IP67 لمقاومة الماء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خيارات الألوان للهاتفين متشابهة أيضًا، باستثناء لون واحد فقط، إذ يتوفر كلاهما باللون الأسود (Awesome Graphite) والأخضر (Awesome Lime) والبنفسجي (Awesome Violet)، بينما يأتي هاتف Galaxy A54 أيضًا باللون الأبيض في حين أن اللون الرابع لهاتف A34 هو (الفضي) Awesome Silver.

الشاشة:

يشترك هاتفي سامسونج Galaxy A54 و Galaxy A34 في العديد من المواصفات فيما يتعلق بالشاشة، إذ يحتوي كلاهما على شاشة من نوع (Super AMOLED) بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ودقة عالية قدرها 2340×1080 بكسلًا.

لكن هاتف Galaxy A34 يتميز بشاشة أكبر قليلاً قياسها 6.6 بوصات بينما مقاس شاشة جالاكسي A54 هو 6.4 بوصات. وبالنسبة لمعظم الأشخاص لن يكون هذا الفرق ملحوظ بشكل كبير، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون الهواتف الكبيرة فسيكون هاتف Galaxy A34 هو الأنسب لهم.

ورغم التشابه الكبير في مواصفات الشاشة في كلا الهاتفين، يمتلك هاتف جالاكسي A54 ميزة لا تتوفر في Galaxy A34 وهي (معدل التحديث التكيفي) Adaptive Refresh Rate. فمع وجود هذه الميزة يمكن للهاتف تعديل معدل التحديث للشاشة بحسب المحتوى الذي يُعرض فيها، مما يساعد في الحفاظ على طاقة البطارية لفترة أطول. بينما لا يدعم هاتف Galaxy A34 سوى معدل تحديث ثابت قدره 60 أو 120 هرتزًا.

الأداء والبطارية:

يعمل هاتف Galaxy A54 بمعالج من نوع (Exynos 1380) الثماني النوى بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MP5).

بينما يعمل هاتف Galaxy A34 بمعالج من نوع (Dimensity 1080) من شركة MediaTek الثماني النوى بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.6 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MC4)

يحتوي كلا الهاتفين على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا. رغم ذلك، من المتوقع أن يكون عمر البطارية في جالاكسي A54 أفضل، لأنه يحتوي على شاشة أصغر ويدعم ميزة معدل التحديث التكيفي.

يشترك كلاهما بوجود خيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الأول بسعة 6 والثاني بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، مع دعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على الإصدار الأحدث من واجهة المستخدم الخاصة بسامسونج (One UI 5.1) التي تقدم العديد من الميزات الجديدة.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy A54 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة، والثالثة: بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويضم هاتف Galaxy A34 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات أيضًا؛ لكنها تختلف في الدقة، فالكاميرا الأساسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة. أما الثالثة فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 كما هو الحال في هاتف Galaxy A54.

وبالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو فإن كاميرا هاتفي Galaxy A54 و Galaxy A34 يمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية في هاتف Galaxy A54 فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، بينما الكاميرا الأمامية في هاتف Galaxy A34 تأتي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وفي كلا الهاتفين يمكن للكاميرا الأمامية تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

سيتوفر هاتف Galaxy A54 في الأسواق ابتداءً من 6 أبريل وهو مُتاح للطلب الأولي من الآن بسعر 199 دولارًا و99 سنتًا. بينما يتوفر هاتف Galaxy A34 في الأسواق بسعر يبدأ من 349 يورو.

إليك مقارنة شاملة بين هاتفي سامسونج Galaxy A54 و Galaxy A34: