كيفية التحقق من صحة بطارية جهاز آيباد

يمكن لمستخدمي هواتف آيفون وحواسيب ماك التحقق من صحة بطارية أجهزتهم بسهولة من تطبيق الإعدادات، مما يسمح لهم بتحديد الوقت الأنسب لاستبدال البطارية، لكن الأمر مختلف بالنسبة لأجهزة آيباد، فلم تضف آبل خيار للتحقق من صحة البطارية كما هو الحال في آيفون وحواسيب ماك، رغم ذلك يمكنك التحقق من صحة بطارية آيباد لتحديد موعد استبدالها باتباع طرق بديلة سنوضحها فيما يلي:

1- البحث في السجلات الخاصة بشحن البطارية:

يسجل جهاز آيباد النسبة القصوى لشحن البطارية وعدد دورات الشحن في شكل سجلات، يمكنك الاستعانة بها للتحقق من صحة بطارية آيباد باتباع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الخصوصية والأمن) Privacy & Security.

2- انقر فوق خيار (التحليلات والتحسينات) Analytics & Improvements، ثم (بيانات التحليلات) Analytics Data.

3- انقر فوق أحدث ملف والذي يظهر بالقرب من الجزء العلوي من الشاشة ويتضمن اسمه تاريخ حديث، على سبيل المثال: (Analytics-2023-03-26-100006.ips.ca.synced).

4- بعد فتح السجل، انسخ النص الموجود فيه، ثم الصقه في تطبيق الملاحظات أو تطبيق آخر لتحرير النصوص. أو انقر فوق خيار (مشاركة) Share لإرساله إلى جهاز آخر مثل: حاسوب ماك ثم افتحه باستخدام محرر نصوص.

5- بعد ذلك، افتح السجل، وابحث عن جملة (MaximumCapacityPercent)، وستجد بجانبها رقم يدل على الحد الأقصى لسعة البطارية الحالية.

6- يمكنك أيضًا البحث عن كلمة (CycleCount) في الصفحة نفسها وستجد بجانبها رقم يصف عدد دورات الشحن الحالية للبطارية، وهو عامل آخر يؤثر في صحة البطارية بشكل عام. إذ يجب أن تحافظ أجهزة آيباد الحديثة على ما يقارب نسبة 80% من إجمالي سعة البطارية بعد 1000 دورة شحن كاملة.

2- استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية:

إذا وجدت أن طريقة قراءة السجلات الخاصة بشحن البطارية صعبة، يمكنك استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية مثل: تطبيق iMazing لقياس صحة بطارية آيباد بدلاً من ذلك. يتطلب استخدام هذا التطبيق توصيل آيباد بحاسوب ماك أو حاسوب ويندوز، وهو تطبيق مدفوع يأتي مع نسخة تجريبية مجانية تسمح لك بالتحقق من صحة البطارية مرة واحدة فقط.

وللبدء باستخدام تطبيق iMazing نزّله في حاسوبك، ثم اتبع الخطوات التالية:

انقر فوق زر (Continue Trial) لاستخدام الإصدار التجريبي المجاني. وصّل آيباد بحاسوبك، ثم انقر فوق اسم آيباد في الشريط الظاهر في الجهة اليُسرى في التطبيق. انقر فوق أيقونة البطارية التي تظهر في الزاوية اليُمنى السُفلية، وستظهر لك بيانات خاصة ببطارية آيباد. ابحث في البيانات عن (Battery Effective Max) لمعرفة سعة البطارية القصوى لجهاز آيباد. ابحث عن (Battery Charge Cycle) لمعرفة عدد دورات الشحن التي أكملتها بطارية آيباد.

متى يجب استبدال بطارية آيباد؟

يجب أن تفكر في استبدال بطارية آيباد عندما تلاحظ ظهور مشكلات في جهازك، مثل: الانخفاض المفاجئ في طاقة البطارية، أو بطء الأداء، أو التوقف عن العمل فجأة، بدلاً من الاعتماد على النسبة المئوية لسعة البطارية.

فإذا لاحظت ظهور تلك المشكلات بشكل متكرر، يمكنك تبديل بطارية آيباد من شركة آبل بسعر يبدأ من 99 دولارًا لطرز iPad و iPad Air و iPad mini، ويبدأ من 119 دولارًا لطرز iPad Pro. وللتحقق من تكلفة استبدال البطارية لطراز آيباد الخاص بك، انتقل إلى صفحة iPad Repair & Service، وأدخل اسم الطراز وسيظهر لك السعر التقريبي للبطارية.