كوك يشرح سبب رغبة الناس في الحصول على نظارات الواقع المختلط

أوضح (تيم كوك)، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، حديثًا في مقابلة مع مجلة (جي كيو) GQ لماذا قد يرغب الناس في نظارات الواقع المختلط، التي من المتوقع أن تعلن شركته عن واحدة في الأشهر المقبلة.

والتزمت الشركة، التي تشتهر بالسرية، الصمت حيال هذا الموضوع، وكذا فعل (كوك) في المقابلة، إذ لم يؤكد عمل آبل على نظارات الواقع المختلط أو ينفيه، لكنه أفصح عن رأيه بشأن السبب الذي يدفع الناس لشراء هذه النظارات.

وقال (كوك) لمجلة GQ إن السبب باختصار «الفن، والتواصل، والتطبيقات الإبداعية، وبيئات العمل». وأضاف: «إن فكرة تَمكُنك من إضافة أشياء من العالم الرقمي إلى العالم المادي، قد تعزز على نحو كبير التواصل والترابط بين الناس».

يُشار إلى أن الواقع الافتراضي كأداة للتواصل بين الناس ليس مفهومًا جديدًا. فحينما أعلن (مارك زوكربيرج)، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن رؤيته الخاصة بالميتافيرس عام 2021، كان تغيير طريقة تواصل الناس من أولى الأمور التي ناقشها زوكربيرج. ومنذئذ تكافح شركة ميتا لتحقيق النجاح في قسم الواقع الافتراضي.

ولكن لا يبدو أن كفاح ميتا قد أثر في حماس (كوك) للواقع الافتراضي. وسألت GQ (كوك) عن التعليقات التي أدلى بها في عام 2015، حينما انتقد محاولة جوجل الدخول في مجال الواقع الافتراضي.

وأقرّ (كوك) بتغير وجهة نظره، قائلًا: «عندما يُعرض لك شيء جديد يشهد أنك كنت مخطئًا، فاعترف بذلك وامض قدمًا بدلًا من الاستمرار في الاحتماء والتحدث عن سبب كونك على صواب».

ومن وجهة نظره، فإن مستخدمي منتجات آبل منذ مدة طويلة، هم من سيستفيدون أكثر من منتجات الواقع الافتراضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن تقنية الواقع المعزز قد تعرض قطعة فنية على لوح زجاجي، الأمر الذي قد يُفيد للاستخدام الإبداعي أو التعليمي.

يُشار إلى أن تصريحات (كوك) لمجلة GQ تأتي بعد أيام من تقرير لمحلل شركة آبل (مينج تشي كو) الذي قال إن نظارة الواقع المختلط التي طال انتظارها من آبل قد لا تكون جاهزة لمؤتمر المطورين السنوي WWDC الذي سيُقام خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.

ونشر (كو) تغريدة قال فيها إن آبل ليست متفائلة بأن المشروع، الذي بدأت العمل عليه منذ سنوات، سيحقق النجاح الذي حققه هاتف آيفون، والذي كانت ترجوه، مما أدى إلى تباطؤ جدول الإنتاج.

وقال (كو) إن شركة آبل أجلت مرحلة الإنتاج الشامل لمدة شهر أو شهرين إلى منتصف أو أواخر الربع الثالث من عام 2023.

ويتوقع (كو) أن تبيع الشركة نظارات الواقع المختلط بسعر يتراوح بين 3,000 و 4,000 دولار أمريكي أو أكثر. كما كتب أن آبل تتوقع بيع 300 ألف نظارة على الأكثر في عام 2023.