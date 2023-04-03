نصائح للحصول على قراءة صحيحة عند قياس ضغط الدم في المنزل

تُعد المواظبة على قياس ضغط الدم في المنزل مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وخاصة ارتفاع ضغط الدم الوراثي، وكذلك لتتبع الاستجابة للتمارين الرياضية أو الأدوية أو التغييرات في العلاج.

إذ يساعد قياس ضغط الدم في المنزل في السيطرة على مشكلة صحية ليس لها أعراض غالبًا، ولكنها قد تتسبب في حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو تؤدي إلى فشل القلب أو الفشل الكلوي، فمعظم المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يكون لديهم أي علامات أو أعراض، حتى لو كان مستوى قراءات ضغط الدم عالي الخطورة؛ قد يعاني بعض المصابين من أعراض مثل:

صداع.

ضيق في التنفس.

نزيف في الأنف.

لكن هذه العلامات والأعراض ليست محددة، وعادة لا تحدث حتى يصل ضغط الدم المرتفع إلى مرحلة خطيرة أو مهددة للحياة.

ولتجنب هذه المشكلة؛ يشجع العديد من الأطباء المصابيين على مراقبة ضغط الدم بأنفسهم، وعندما تبدأ بفحص ضغط الدم في المنزل لأول مرة، احرص على قياسه مرتين يوميًا، مع تكرار العملية مرتين أو أكثر للتأكد من صحة النتائج. ولا داعي للذعر إذا كانت القراءة مرتفعة خلال اليوم، لأن ضغط الدم يتغير باستمرار على مدار اليوم.

وقد قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية 5 نصائح تساعدك في الحصول على قراءة صحيحة لضغط الدم من خلال الجهاز المنزلي، وهي:

لا يُنصح بقياس ضغط الدم عند القلق أو بعد إجراء جهد بدني أو ذهني.

لا يُنصح بقياس الضغط في حال امتلاء المثانة.

امتنع عن التدخين أو تناول الكافيين لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل أخذ القراءة، إذ تتسبب مثل هذه الممارسات في زيادة ضغط الدم وسرعة القلب.

أثناء القياس؛ ضع قدميك على الأرض متوازيتان؛ واسند ظهرك لتجلس بشكل مستقيم.

يجب وضع السوار على الجلد مباشرة وليس على الملابس؛ لذلك انزع أي ملابس حول الذراع لتتمكن من لف سوار جهاز قياس ضغط الدم بسهولة حول الذراع.

كما دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي مشكلات متعلقة بالجهاز أو المستلزم الطبي من خلال المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية عبر هذا الرابط.

نصائح للتحكم في مستوى ضغط الدم:

بالإضافة إلى ذلك؛ تنصح وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية نمط حياة صحي للتحكم في مستوى ضغط الدم، ويشمل: