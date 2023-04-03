ريلمي تعلن عن Realme GT Neo 5 SE بمواصفات قوية وسعر منخفض

أعلنت شركة (ريلمي) Realme عن هاتفها الذكي الأحدث (ريلمي جي تي نيو 5 إس إي) Realme GT Neo 5 SE، الذي يتشارك بعض المواصفات مع الطراز القياسي (جي تي نيو 5) GT Neo 5.

ويختلف الهاتفان عن بعضهما في الشريحة والكاميرا والبطارية، إذ يقدم Realme GT Neo 5 SE شاشة من نوع (أمولد) AMOLED بقياس 6.74 بوصات وبدقة 2,772×1,240 بكسل مع معدل تردد مرتفع قدره 144 هرتز. وتحتوي الشاشة على الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، كما تحتوي على حساس بصمات الأصابع تحتها.

وفيما يتعلق بالشريحة، يحتوي Realme GT Neo 5 SE على معالج (سنابدراجون 7 بلس الجيل 2) Snapdragon 7+ Gen 2 الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم منتصف شهر آذار/ مارس الماضي.

وتتكون شريحة Snapdragon 7+ Gen 2، التي تَعِد بتحسينات كبيرة في الأداء وكفاءة في الطاقة، من وحدة معالجة الرسومات (أدرينو) Adreno، ووحدة المعالجة المركزية (كريو) Kryo التي تعمل بتردد 2.91 جيجاهرتز وتدعم معمارية 64 بت.

وتحتوي الشريحة على مودم (سنابدراجون إكس62 5جي) Snapdragon X62 5G الذي يدعم سرعات تنزيل تصل إلى 4.4 جيجابت في الثانية. وهي تدعم أيضًا شبكات واي فاي بإصدار Wi-Fi 6E بسرعة تصل إلى 3.6 جيجابت في الثانية، كما تدعم تقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC.

ويمتاز هاتف Realme GT Neo 5 SE بأنه يقدم ذاكرة للوصول العشوائي بحجم يصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

كما يمتاز الهاتف بكاميرته الخلفية الرئيسية التي تأتي بدقة 64 ميجابكسل مع كاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل.

ويختلف هاتف Realme GT Neo 5 SE عن GT Neo 5 بسعة البطارية وسرعة الشحن، إذ يقدم الهاتف الجديد بطارية بسعة 5,500 ميلي أمبير في الساعة مقارنةً بـ 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 100 واط مقارنةً باستطاعة 150 واط للهاتف الآخر. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم (ريلمي يو آي 4.0) Realme UI 4.0 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13.

ويأتي هاتف Realme GT Neo 5 SE الجديد باللونين الأزرق، والأسود، وذلك بسعر يعادل 305 دولارات أمريكية لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 406 دولارات أمريكية لخيار 16 جيجابايت/ 1 تيرابايت. هذا، وسيبدأ بيع الهاتف في الصين اعتبارًا من 10 نيسان/ أبريل الجاري. ولا معلومات عن موعد توفره في الأسواق العالمية.