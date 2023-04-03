رسمياً: ماسك يستبدل شعار "الكلب" بعلامة العصفور الأزرق
مصدر الصورة: حساب ماسك على تويتر
أخبار الإنترنت

رسمياً: ماسك يستبدل شعار “الكلب” بعلامة العصفور الأزرق

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تفاجئ مستخدمو تويتر منذ قليل بوجود صورة لكلب في مكان صورة العصفور الأزرق داخل تطبيق تويتر.

ونشر إيلون ماسك على حسابه على تويتر منذ دقائق صورة تفيد بأن صورة العصفور الأزرق باتت من الماضي.

يُذكر أنه في مارس من العام الماضي نشر ماسك على حسابه على تويتر تغريدة يتساءل فيها فيما إذا كان العالم بحاجة إلى منصة جديدة، ليرد عليه أحد المتابعين ويقول له: ما عليك سوى شراء تويتر وتغيير العصفور إلى كلب.

ويتساءل مراقبون فيما إذا كان علينا استخدام مصطلح “نباح” بدلاً من “التغريد” بعد الآن.

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