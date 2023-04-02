ما هي خاصية تجاوز البطارية في هواتف سامسونج وكيف تستفيد منها؟

قدمت شركة سامسونج في هواتف سلسلة (Galaxy S23) العديد من الميزات الجديدة والتحسينات في إصدار واجهة المستخدم (One UI 5.1)، ومنها: خاصية (تجاوز البطارية) Battery Bypass التي تساعد في تحسين أداء الألعاب بشكل ملحوظ وإطالة عمر البطارية، ثم بعد ذلك بدأت بطرح هذه الخاصية في الهواتف الأقدم.

فما هي خاصية تجاوز البطارية، وما هي هواتف سامسونج التي تدعمها حاليًا، وكيف يمكنك تفعيلها في هاتفك؟

أولًا؛ ما هي خاصية تجاوز البطارية؟

يُنصح عادة بعدم استخدام الهاتف أثناء شحنه بهدف خفض درجة الحرارة الناتجة عن الشحن والمحافظة على البطارية، ولكن سامسونج تغلبت على هذه النقطة وقدمت خاصية (تجاوز البطارية) Battery Bypass، التي هي عبارة عن خيار ضمن تطبيق (GameBooster) الموجود في هواتفها، والتي تسمح للهاتف بتجاوز عملية شحن البطارية، وتمرير الطاقة مباشرة إلى المعالج، وذلك لتقليل درجة حرارة الهاتف وحماية البطارية أثناء اللعب.

فمن خلال تفعيل الخيار الجديد المُسمى (إيقاف توصيل طاقة USB مؤقتًا) Pause USB Power Delivery، يتوقف تمرير طاقة الشاحن عبر بطارية الهاتف وتمريرها بدلًا من ذلك إلى المعالج مباشرة، وبهذه الطريقة لن تسخن البطارية، كما أنها محمية في الوقت نفسه، نظرًا إلى أن كل شحنة لها تأثير سلبي أيضًا في عمر البطارية.

علاوة على ذلك، تعمل هذه الخاصية على تحسين الأداء بشكل كبير، بفضل تقليل المشكلات المتعلقة بارتفاع درجة حرارة الهاتف، لذلك إذا كنت تستخدم هاتف سامسونج كثيرًا في اللعب بالألعاب ستساعد هذه الميزة في حماية البطارية وإطالة عمرها، ولن تحتاج إلى تغييرها بسرعة كما هو متوقع في حالات اللعب المكثفة.

تجدر الإشارة إلى أن خاصية تجاوز البطارية لا يمكن تفعيلها إلا عند ممارسة الألعاب التي يدعمها تطبيق الألعاب Game Launcher.

ثانيًا؛ ما هي هواتف سامسونج التي تدعم هذه الخاصية؟

سلسلة هواتف Galaxy S23.

سلسلة هواتف Galaxy S22.

سلسلة هواتف Galaxy S21.

هاتف Galaxy Z Fold 4.

هاتف Galaxy Z Flip 4.

هاتف Galaxy A73.

ثالثًا؛ كيفية تفعيل هذه الميزة في هاتفك:

لاستخدام هذه الميزة يجب تنزيل أحدث إصدار من تطبيق (Game Booster) المتوفر عبر متجر سامسونج جالاكسي، ثم يمكنك اتباع الخطوات التالية:

بعد تثبيت التطبيق؛ وصل هاتفك بشاحن سريع يدعم الشحن بقدرة 25 واطًا.

افتح أي لعبة عبر تطبيق Game Launcher.

اضغط على أيقونة القائمة الذي هو عبارة عن ثلاث خطوط رأسية الموجود في الزاوية السفلية اليمنى.

اضغط على خيار (Game Booster)، ثم فعّل خيار (إيقاف توصيل طاقة USB مؤقتًا) Pause USB Power Delivery من خلال الضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

إذا فصلت الشاحن أثناء ممارسة الألعاب؛ سيتحول الهاتف تلقائيًا إلى طاقة البطارية، ولن يكون هناك أي انقطاع في طريقة اللعب.