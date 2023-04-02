كيفية استخدام ChatGPT لتلخيص مقال طويل أو كتاب

يمكن استخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي مثل: ChatGPT لجعل مهمة تلخيص المقالات الطويلة والكتب أسهل. فإذا كنت تريد معرفة الفكرة العامة لمقال طويل أو كتاب دون الاضطرار إلى قراءته كاملًا، يمكنك استخدام روبوت ChatGPT للحصول على ملخص قصير يوضح الفكرة الرئيسية للمقال أو الكتاب.

كيفية استخدام روبوت ChatGPT لتلخيص مقال طويل

للبدء باستخدام روبوت ChatGPT لتلخيص مقال طويل، اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح الويب وابحث عن المقال الطويل الذي ترغب في إنشاء ملخص له، وابقيه مفتوحًا في علامة تبويب منفصلة. افتح علامة تبويب جديدة وانتقل إلى chat.openai.com/chat سجّل الدخول إلى روبوت ChatGPT أو أنشئ حساب جديد. اكتب في مربع الدردشة: TLDR: ثم أضف رابط المقال. اضغط فوق زر الإرسال وانتظر حتى يلخص لك الروبوت المقال. ستظهر لك فقرة قصيرة تتضمن الفكرة الأساسية للمقال، وسيساعدك ذلك في فهم الموضوع الرئيسي وأهم الأفكار التي يتحدث عنها.

بهذه الطريقة ستحصل على ملخص باللغة الإنجليزية للمقال الذي أضفته حتى لو كان مكتوبًا باللغة العربية، ولكن يمكنك أن تكتب لروبوت ChatGPT ما يلي للحصول على ملخص باللغة العربية:

اكتب ملخص لمقال: ثم أرفق رابط المقال.

بعد بضع ثوانٍ سيكتب الروبوت ملخص باللغة العربية يوضح النقاط الرئيسية في المقال.

وفي الصورة التالية يظهر ملخص لمقال (كل ما تريد معرفته عن WEB 3.0 ثورة الإنترنت القادمة) وهو مقال طويل منشورة في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية يتجاوز عدد كلماته ثلاثة آلاف كلمة، بعد أن طلبنا من روبوت ChatGPT تلخيصه بكتابة عبارة: (اكتب ملخص لمقال: ثم أضفنا رابط المقال)، وكانت الإجابة على النحو التالي:

يتحدث المقال المنشور في “AITnews” عن الويب 3.0 وكيف ستؤدي ثورتها إلى تغيير الإنترنت بشكل جذري. يشرح المقال أن الويب 3.0 هو عبارة عن تقنية جديدة تستخدم بشكل رئيسي الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكشين لتمكين تطبيقات الإنترنت من العمل بشكل أكثر ذكاءً وفعالية وأمانًا. ويتحدث المقال أيضًا عن بعض الأمثلة التي توضح كيف سيؤثر الويب 3.0 على مختلف المجالات، مثل الصحة والتعليم والتجارة والمالية. ويتوقع المؤلفون أن يؤدي الويب 3.0 إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة في الأعمال وتحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى إحداث تحول في طريقة عمل الإنترنت بشكل عام.



هل يمكن لروبوت ChatGPT تلخيص كتاب في شكل مستند PDF؟

نعم، يمكنك إضافة رابط لمستند PDF إلى ChatGPT، وسيلخص محتوياته. ومع ذلك، يمكن أن تختلف دقة التلخيص الذي ستحصل عليه اعتمادًا على مستند PDF ومدى وضوح محتواه بالنسبة إلى ChatGPT. وإذا كان مستند PDF يتعذر الوصول إليه لأي سبب فقد لا يتمكن ChatGPT من تلخيصه لك.

هل يمكن لروبوت ChatGPT تلخيص سلسلة رسائل بريد إلكتروني ؟

يمكن ذلك عن طريق نسخ كل بريد إلكتروني ثم لصقه في مربع المحادثة، بعد ذلك، اطلب من روبوت ChatGPT تلخيص محتويات رسائل البريد الإلكتروني.