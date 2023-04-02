رسمياً: إطلاق خدمة التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إتاحة خدمة التسجيل للراغبين بالاعتكاف لعام ١٤٤٤هـ عبر تطبيق زائرون للأجهزة الذكية ابتداء من يوم غدٍ.

وتتيح هذه الخدمة للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي؛مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

تطبيق زائرون في سطور

تطبيق زائرون هو عبارة عن تطبيق لتقديم الخدمات الالكترونية لزائري المسجد النبوي الشريف، ويتيح للزائر إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات المقدمة من الإدارات بالوكالة. كما يتيح للزائر مجموعة من الخدمات، مثل: طلب عربة، وخدمة طلب إسعاف، وطلب ماء زمزم، وغيرها من الخدمات المقدمة عن طريق التطبيق.

يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة العاملة بنظام أندرويد من هنا، وللأجهزة العاملة بنظام iOS من هنا.